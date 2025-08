Mantereet kuivuvat ennennäkemätöntä vauhtia

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan vuodesta 2002 lentäneet Grace-satelliitit ovat osoittaneet, että veden vähyydestä kärsivien maa-alueiden pinta-ala kasvaa kaksi kertaa Kalifornian kokoisen alueen verran joka vuosi.

Tämä tarkoittaa pintavesien, kuten järvien ja jokien vedenpinnan sekä pohjaveden pinnan laskua näillä alueilla.

Pahiten kuivuviksi alueiksi ovat osoittautuneet Pohjois-Amerikan länsirannikko ja lounaisosat, Keski-Amerikka, Lähi-itä ja Kaakkois-Aasia. Alueilla, joissa makean veden vähyys vaikuttaa maatalouteen, puhtaanapitoon ja ilmastonmuutoksen sietokykyyn, asuu 75 prosenttia maapallon väestöstä. Suuntaus aiheuttaa todennäköisesti lisää aavikoitumista alueilla, jotka jo nyt kärsivät riittämättömästä sademäärästä.

Arizonan valtionyliopiston johtaman tutkimuksen aineisto osoittaa, että mantereet ovat menettäneet ennennäkemättömän määrän vettä vuodesta 2002 lähtien. Ilmastonmuutoksen vaikutusten ohella pääsyynä on ollut pohjavesien huono hoito.

Datan mukaan kuivuminen kiihtyi vuonna 2014, jolloin voimakkain havaittu El Niño -ilmiö heitti maapallon ilmasto epätasapainoon. Vuoden 2016 puolelle saakka jatkunut El Niño aiheutti Tyynenmeren alueelle voimakkaita hurrikaaneja, edesauttoi Afrikan tuhoisia kuivuuskausia ja synnytti ennätyslämpötiloja ympäri maailmaa. El Niñoa seurannut La Niña -ilmiö, joka yleensä edesauttaa väliaikaista viilenemistä, ei pystynyt kääntämään etenevää kuivumista.

Tutkijat kehottavat kiireellisesti parantamaan vedenkäytön hallintaa.

– Pohjaveden liikakäyttö on suurin maanalaisten vesivarojen vähenemiseen kuivuvilla alueilla lisäten nousevien lämpötilojen vaikutuksia. Liikakäytön jatkaminen, joka on joillakin alueilla pikemminkin kasvussa kuin vähenemässä, horjuttaa sekä alueellista että maailmanlaajuista vesi- ja elintarviketurvaa, kirjoittavat tutkijat.

He lisäävät, että loppuun kulutettu ei korvaudu ihmisiän aikaskaalalla, mikä on kasvava uhka ihmiskunnalle.

– [Pohjavesi] on ylisukupolvinen resurssi, jota nykyinen sukupolvi hoitaa huonosti, jos lainkaan, mistä tulevat polvet maksavat valtavan hinnan. Maapallon pohjavesivarojen suojelu on ensisijaista lämpenevässä maailmassa ja mantereilla, joiden tiedämme nyt olevan kuivumassa, he kirjoittavat.

Tutkimus on julkaistu Science Advancesissa 25. heinäkuuta 2025.