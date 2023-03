Manfred Weber: Sosialistit eivät pysty tarjoamaan vastauksia Euroopan ongelmiin

Euroopan kansanpuolueen (EPP) puheenjohtajan Manfred Weberin mukaan Eurooppa tarvitsee vahvaa johtajuutta Venäjän aloittaman sodan ja taloudellisten haasteiden keskellä.

– Me tarvitsemme rohkeaa johtajuutta, joka ei tule sosialisteilta, Weber sanoo Verkkouutisten haastattelussa.

Weber osallistui tällä viikolla EPP:n puoluevaltuuston kokoukseen Helsingissä. Turvallisuus oli yksi tämän kokouksen tärkeimmistä aiheista.

– Turvallisuudessa on kyse yhtenäisyydestä. Kokoomus ja EPP ymmärtävät tämän. Sen takia kokoomus on jo pitkään kannattanut Suomen Nato-jäsenyyttä.

EPP:n puheenjohtaja luottaa siihen, että Euroopan taloudellinen ja aseellinen tuki Ukrainalle säilyy vahvana taloudellisista haasteista, kuten inflaatiosta, huolimatta.

– Ihmiset ymmärtävät, mistä tässä sodassa on kyse. Tämä ei ole vain kahden maan välinen sota, vaan Venäjä käy sotaa arvojamme ja eurooppalaista elämäntapaa vastaan.

– Ukrainalaiset taistelevat meidän puolestamme ja siksi tuen on jatkuttava siihen asti, että Ukraina on voittanut sodan.

Weberin mukaan vain ukrainalaiset voivat määritellä sen, mitä voitto heille merkitsee ja milloin he ovat valmiita neuvottelemaan rauhasta.

– Emme voi hyväksyä minkäänlaista ulkopuolista puuttumista siihen, miten sota voisi päättyä ja miltä sodan jälkeiset ratkaisut lopulta näyttävät.

– Se on vain Kiovan päätös. Ei Berliinin, Pariisin, Brysselin tai edes Washingtonin. Meidän on annettava täysi tukemme ja loppu on ukrainalaisten ystäviemme käsissä.

Weberin mukaan Saksa on auttanut Ukrainaa liian vähän ja liian hitaasti. Hänen mukaansa maata tällä hetkellä johtavat sosialidemokraatit eivät pysty tarjoamaan vastauksia vaikeisiin kysymyksiin.

– Tarvitsemme Ranskan ja Saksan johtamaan Eurooppaa ja antamaan historiallisia vastauksia näihin edessämme oleviin historiallisiin kysymyksiin, mutta näin ei ole. Sosialistit eivät pysty antamaan näitä vastauksia.

Hän muistuttaa lisäksi, että Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi vain reilu vuosi sitten, että Suomi ei hae hänen johdollaan puolustusliitto Naton jäsenyyttä.

EPP:n puheenjohtaja varoittaa lähtemästä kilpailuun valtiontukien myöntämisessä Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa. Erilaisten rahastojen ja velkapakettien sijaan tarvitaan kilpailukykyä.

– Sosialistit yrittävät aina ratkaista ongelmia ylimääräisellä velalla ja käyttämällä lisää rahaa alijäämän maksamiseen. Meidän ei pidä yrittää ratkaista ongelmia niillä keinoilla, joilla ne ovat syntyneet, vaan meidän on luotava mahdollisuuksia taloudelle.

Weberin mukaan Euroopan unioni on mennyt väärään suuntaan lisäämällä sääntelyä.

– Meidän on palautettava Euroopan kilpailukyky. Me olemme viime vuosina menettäneet kilpailukykymme, koska meillä on ollut liikaa sääntelyä, sääntöjä ja uusia direktiivejä.

Haastattelun lopuksi Weber toivottaa onnea kokoomuksen vaalikampanjaan. Hän uskoo, että kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon johdolla Suomi voisi olla mukana muodostamassa Euroopan unionin sisälle vahvaa pohjoisten maiden koalitiota.

– Petterillä on valmiit verkostot eurooppalaisiin puolueisiin ja niiden päättäjiin. Hän pystyy puolustamaan Suomen etua Euroopassa, Weber sanoo.

