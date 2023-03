Petteri Orpo: Meidän on luotava polku Ukrainan EU-jäsenyydelle

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan Euroopan on tuettava Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen ja niin paljon kuin on tarpeen.

– Kun Ukrainan jälleenrakentamisen aika koittaa, EU:n on otettava ennakoiva rooli. Meidän on luotava polku Ukrainan EU-jäsenyydelle, Orpo sanoi torstaina Euroopan kansanpuolue EPP:n kokouksessa Helsingissä.

Petteri Orpon mukaan Venäjän laiton hyökkäys Ukrainaan on muuttanut pysyvästi Euroopan turvallisuutta. Orpon mukaan pysyvä rauha voidaan saavuttaa vain Ukrainan ehdoilla.

– Tukemme menee ukrainalaisille, jotka ovat taistelleet yhteisten arvojemme puolesta, rauhan ja demokratian puolesta, jo yli vuoden. Ukraina, me seisomme sinun vieressäsi, kunnes viimeiset venäläiset joukot ovat jättäneet Ukrainan maaperän.

Kokoomusjohtajan mukaan kulunut vuosi on osoittanut, että Euroopan unionilla on tärkeä rooli ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Orpo toivoo, että EU pystyy lisäämään puolustusmateriaalin tuotantoa ja yhteistyötä jäsenmaiden välillä.

– Työnjaon EU:n ja Naton välillä on oltava selvä. Molemmat organisaatiot lisäävät Euroopan turvallisuutta. Meidän on varmistettava, että ne tekevät niin hyvässä yhteistyössä.

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsolan mukaan Euroopan on vahvistettava yhteistä puolustusta. Hän korostaa, että EU ei kilpaile Naton kanssa vaan ne täydentävät toisiaan.

– Eurooppa taistelee tyranniaa ja roistoja vastaan. Eurooppa, joka seisoo demokratian ja vapauden puolella, Metsola sanoi.

Metsolan mukaan Ukrainan tulevaisuus on Euroopan unionissa. Hän vieraili viime viikolla Ukrainassa Lvivin kaupungissa.

– Olin vaikuttunut ukrainalaisten optimismista ja sitkeydestä sodan keskellä.

EPP:n puheenjohtajan Manfred Weberin mukaan EU:n päätöksentekoa pitää uudistaa niin, että päätöksiä voidaan tehdä määräenemmistöllä myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Hän nostaa esimerkiksi Venäjän vastaiset talouspakotteet, joita etenkin Unkari on useasti jarruttanut.

– Kun keskustelimme pakotteista, monet ulkoministerit miettivät ensin, mitä Unkari ajattelee tästä.

– Me emme voi olla sen varassa, mitä ihmiset, kuten [Unkarin pääministeri] Viktor Orbán, ajattelee pakotteista, Weber sanoi.

Weberin mukaan on selvää, että Euroopan pitää ottaa jatkossa enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan, kun Yhdysvaltojen katse kiinnittyy entistä tiiviimmin Aasiaan ja Kiinaan.

– Edeltäjämme keskustelivat yhteisen puolustuspolitiikan rakentamisesta, nyt meidän täytyy rakentaa yhteinen eurooppalainen puolustus, Weber sanoi.

We must switch from peace-time military industry into war-time military industry. We need a Europe-wide Ukrainian Freedom Fund.

Strong words by @PetteriOrpo speaking at @EPP Political Assembly.@kokoomus pic.twitter.com/LuZUGXowRG

— Atte Kaleva (@AtteKaleva) March 9, 2023