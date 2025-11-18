Maksamattomien palkkojen määrä räjähti Venäjällä

Maksamattomien palkkojen määrä on kovassa kasvussa Venäjällä. Palkkakriisistä tässä kertovan Meduzan mukaan maksamatta olevien palkkojen määrä on nelinkertaistunut vuodessa virallisissa tilastoissakin.
Itsenäisen venäläisen iStoriesin selvityksen mukaan palkanmaksuongelmia on niin rakennus- ja kaivosalalla kuin jopa strategisesti tärkeässä sotateollisuudessakin.
Jutussa kerrotaan esimerkkinä KMZ-konepajayhtiöstä. Sen pääasiakkaita ovat Venäjän laivasto ja kansalliskaarti. Maksamattomia palkkoja yrityksellä on noin 3,5 miljoonaa euroa.
– Tilanne on äärimmäisen vakava. Meille ei ole maksettu kolmeen kuukauteen, eikä kukaan osaa sanoa, milloin rahaa tulee. Ihmiset eivät selviä lainoistaan – kaikilla on perheet, yrityksessä työskentelevä nimettömänä pysyttelevä työnjohtaja sanoo.
KMZ:n palveluksessa oleva insinööri taas sanoo, että monia työntekijöitä on irtisanottu, mutta heille ei ole maksettu lopputilejä.
Venäjän valtion tilastoviranomainen Rosstatin mukaan venäläisyrityksillä oli maksamatta palkkoja syyskuun loppuun mennessä yli 20 miljoonaa euroa. Virallisiin lukuihin tulee suhteutua epäillen. Niissä ei myöskään ole mukana pieniä yrityksiä. Huomionarvoista on kuitenkin, että summa on neljä kertaa suurempi kuin vuosi sitten.
Rosstatin lukujen perusteella lähes puolet maksamattomista palkoista kohdistuu rakennusalalle ja liki viidennes kaivosalalle.
IStoriesin mukaan esimerkkejä maksamatta jääneistä palkoista löytyy kuitenkin lähes kaikkialta. Venäjän mediaan on myös tulvinut anekdootteja maksamattomien palkkojen takia vaikeuksissa olevista venäläisistä.
Joidenkin asiantuntijoiden mukaan kyse on kuitenkin tilastoharhasta, joka liittyy Rosstatin tapaan luokitella myöhästyneitä palkkoja.
Nimettömänä pysyttelevä työmarkkina-asiantuntija taas sanoo, että kyse on vain ”vähäisestä vaihtelusta”, joka liittyy laajempaan Venäjän talouden hidastumiseen.