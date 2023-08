Makaronipula väistyy lähiviikkoina

Suomea tämän kesän ajan vaivannut makaronipula väistyy tulevien viikkojen aikana, sillä Myllyn paras -pastatuotteiden tuotanto Hyvinkäällä on jälleen käynnistynyt. Asiasta kertoo tuotevalmistaja Lantmännen Cerelia tiedotteessa.

Makaronin, rakettispagetin ja kuviopastojen tuotanto on ollut pysähdyksissä Lantmännen Cerealian Hyvinkään tehtaalla kesäkuun puolivälistä alkaen. Syynä oli pastalinjalla tapahtunut konerikko, jonka vuoksi pieniä metallinpalasia oli päässyt osaan tuotteita.

– Pastalinjan konerikon seurauksena vedimme tuolloin varotoimenpiteenä lähes kuukauden pastatuotannon takaisin. Tästä johtuen vähittäiskauppojen pastahyllyt ovat olleet tyhjinä ympäri Suomen, valmistaja kertoo.

Valmistajan mukaan pastatuotantoon käytettävä laitteisto on saatu korjattua ja laadunvalvontaprosesseja on entisestään tehostettu. Lantmännen Cerelialian arvion mukaan menee vielä joitakin viikkoja, ennen kuin ruokakauppojen pastahyllyt on saatu jälleen täytettyä.

– Tämä tapaus on ennennäkemätön yrityksemme historiassa, ja pahoittelen tilannetta syvästi. Pastapula on vaikuttanut ympäri Suomen ja olen tietenkin nyt todella iloinen, että olemme saaneet pastatuotannon jälleen käyntiin. Olemme tehneet kaikkemme varmistaaksemme, ettei vastaava tilanne koskaan toistu, sanoo Lantmännen Cerealia Suomen maajohtaja Mikko Savinko tiedotteessa.