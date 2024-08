Makaabereja matkakohteita – retkestä Butšaan maksetaan jopa satoja euroja

Keväällä 2022 venäläisten valtaamana ollut Ukrainan Butša, jossa miehittäjät kiduttivat ja tappoivat ukrainalaissiviilejä, on nyt suosittu matkakohde.

The Telegraph -lehden mukaan ainakin tusinan verran yrityksiä tarjoaa kierroksia Butšaan ja Irpinii­n, joissa venäläiset murhasivat joukoittain ukrainalaisia. Myös muille Venäjän vallassa olleille ja tuhotuille alueille tehdään turistimatkoja.

Niin kutsuttu dark tourism, joka on toisinaan suomennettu synkäksi tai mustaksi matkailuksi tai tuskaturismiksi, on maailmanlaajuisesti lähes 30 miljardin euron arvoinen bisnes, jossa vierailukohteeksi valitaan hyytävien rikosten tai muiden tragedioiden tapahtumapaikkoja.

Ensimmäiset uteliaat saapuivat kauhujen näyttämölle pian venäläisten vetäydyttyä. Saksalainen matkailutubettaja Stephan, 29, vieraili Butšassa viisi kuukautta miehityksen jälkeen, elokuussa 2022, löydettyään Kiovasta paikallisia, jotka suostuivat ajamaan hänet sinne.

Stephan, jonka aiempiin matkakohteisiin kuuluvat muun muassa Afganistan ja Pohjois-Korea, kuvailee vierailua kammottavaksi ja pahimmaksi paikaksi, jonka on Ukrainassa nähnyt. Hän kuitenkin kieltää olevansa ”tuskaturisti”, vaan sanoo taustalla olevan henkilökohtaisen kiinnostuksen asioihin. Butšaan hän saapui, koska halusi näyttää ihmisille millaista siellä on sekä tehdä hittivideon YouTube-kanavalleen.

Hersonista Kiovaan paenneen Dmytro Nykyforovin mukaan ulkomaailman on tärkeää tietää, mitä Ukrainassa tapahtuu, ja on ymmärrettävää, että ihmiset haluavat nähdä paikkoja omin silmin.

Nykyforov järjestää opastettuja retkiä Butšaan ja Irpiniin, joiden hinnat lähtevät 250 eurosta. Hän lahjoittaa osan tuotoista Ukrainan sotaponnisteluiden tukemiseen, eikä häiriinny kilpailevasta tarjonnasta. Tosin osa toimijoista vaikuttaisi yrittävän vain tehdä mahdollisimman paljon rahaa: viikon ”sotakierroksesta” saatetaan Telegraphin mukaan veloittaa jopa yli 3400 euroa.

Nykyforovin asiakkaat tulevat pääosin Yhdysvalloista, Britanniasta ja ”pienistä Euroopan maista”. Kysyntä on lisääntynyt kuluneena kesänä. Nykyforov perustelee matkoja myös sillä, että turistit tulevat maista, jotka rahoittavat Ukrainaa.

– Heillä on oikeus tietää, mihin heidän verorahansa menevät, Nykyforov ajattelee.

Mustan turismin saralla Ukrainassa on ollut vetonaula aiemminkin, sillä Tšernobylin suljettu alue avattiin matkailulle rajoitetusti vuonna 2011, kun säteilytasot olivat laskeneet tarpeeksi vuoden 1986 onnettomuudesta. Vuonna 2019 Tšernobylissä kävi 125000 vierailijaa.

Ainakin yksi ydinvoimala-alueelle kierroksia järjestävistä yrityksistä on ottanut listoilleen myös Butšan ja Irpinin, ja mainostaa tarjoavansa kierroksia Ukrainan vapautettuihin kaupunkeihin.

Sotaa paennut ukrainalainen Maria Romanenko, 31, toimii turistioppaana uudessa kotikaupungissaan Manchesterissa – jossa kävelijät muun muassa johdatetaan IRA:n 1996 tekemän pommi-iskun paikalle. Romanenkon mukaan synkkä turismi itsessään ei ole ongelma, mutta matkoja järjestäviä yrityksiä pitäisi valvoa, jotta toisten kärsimyksillä ei tahkota tuottoja. Hän tosin myöntää, ettei tehtävä ole helppo.

Romanenkon mukaan matkailun hyödyt, kunhan paikkojen avaaminen on huolella suunniteltu, kuitenkin ylittävät negatiiviset puolet. Hän itse on viemässä ryhmää brittituristeja Länsi-Ukrainan Lviviin, joka on suurimmilta osin säästynyt sodan vaikutuksilta, myöhemmin tänä vuonna.

– [Ukrainan] talous on kärsinyt viimeisten kahden ja puolen vuoden aikana paljon. Investointitarpeet ovat suuria, kun laajoja osia maasta on raunioina pommitusten jäljiltä, Romanenko toteaa.

Myös Ukrainan matkailujohtaja Mariana Oleskiv toivoisi, että maahan saapuisi turisteja. Oleskivin mukaan alueille, jotka ovat säilyneet Venäjän hyökkäykseltä koskemattomina, olisi hyvä saada houkuteltua väkeä, sillä matkailutulot olisivat tärkeitä maan talouden toipumiselle.