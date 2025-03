Majavan syömisestä kiistellään USA:n osavaltiossa

Yhdysvaltain Minnesotan osavaltiossa on käynnissä kiista siitä, tulisiko ihmisillä olla oikeus syödä sellainen majava, joka on vahingoittanut heidän omaisuuttaan. Asiasta kertoo KSTP.

Minnesotassa on jätetty asiaa koskeva lakiesitys. Nykyisen lain mukaan maanomistajilla on oikeus tappaa maillaan omaisuusvahinkoja aiheuttanut majava myös metsästyskauden ulkopuolella. Ehtona on se, että asiasta on ilmoitettu ensin luonnonsuojeluviranomaisille.

Maanomistajat ovat saaneet hävittää majavan tai pitää sen ruumiin tallessa, kuitenkin yhdellä ehdolla: kunhan he eivät syö sitä. Tähän lakiesitys haluaa nyt muutoksen. Esityksellä halutaan varmistaa, että maanomistajilla olisi oikeus syödä pyydystämänsä majava.

Nykyinen, vuonna 2024 voimaan astunut laki on herättänyt ihmetystä myös siksi, että muita metsästyssesongin aikana pyydystettyjä eläimiä on saanut valmistaa ruoaksi vapaasti. Siksi osavaltiossa käydään nyt keskustelua siitä, miksi majavien kohdalla pitäisi toimia eri tavalla.

Republikaanisenaattori Steven Green pitää majavien syönnin erityiskieltoa jopa ongelmallisena.

– Kyseessä on jyrsijä, joten minun on vaikea päästä tästä asiasta yli. Tunnen monia ihmisiä, jotka syövät majavia ja mielestäni se on hieman ongelmallista, että teemme asiasta nyt rikoksen, Green sanoi.