Määräaikaisten työsopimusten solmiminen helpottuu – ”Rohkaisee yrityksiä palkkaamaan”

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) ottaa julkaisussaan X-viestipalvelussa kantaa määräaikaisiin työsuhteisiin ja niitä koskeviin hallituksen kaavailemiin muutoksiin.

– Huhtikuusta alkaen yritykset voivat palkata henkilön määräaikaiseen työsuhteeseen enintään vuodeksi ilman perustetta eli esimerkiksi sitä, että sijaistaisi jotain toista henkilöä, Kauma toteaa julkaisussaan.

Hän pitää uudistusta positiivisena.

– Muutos on hyvä, koska se rohkaisee yrityksiä palkkaamaan ihmisiä töihin, vaikka tulevaisuus on epävarma.

Hänen mukaansa määräaikainenkin työsuhde on aina parempi kuin ei työsuhdetta ollenkaan.

– Ja sehän on varsinkin korkeassa työttömyystilanteessa monen ongelma. On hyvä, että laissa on estetty määräaikaisten työsuhteiden ketjuttaminen eli lain väärinkäyttö.

Kansanedustajan mukaan on myös hyvä, että työntekijän takaisinottovelvoite koskee jatkossa enää yrityksiä, joissa on vähintään 50 työntekijää.

– Jos on aina pakko ottaa vanhat työntekijät takaisin, se saattaa jopa estää yrityksen henkiin jäämistä. Uudistuminen vaatii usein myös uudenlaista osaamista.

Hallituksen kaavailemien muutosten myötä määräaikaisten työsopimusten solmiminen olisi siis jatkossa helpompaa.

Tällä hetkellä määräaikaisen työsopimuksen solmimiseen edellytetään perusteltua syytä, kuten kausiluonteista työtä tai sijaisuuksia. Jatkossa tällaista perustetta ei tarvittaisi, jos kyseessä on ensimmäinen työsopimus työnantajan ja työntekijän välillä tai edellisestä työsuhteesta on kulunut yli kaksi vuotta.

Määräaikaisia sopimuksia voisi esityksen mukaan solmia enintään vuoden ajaksi, ja ne voitaisiin vuoden kuluessa uusia enintään kahdesti. Tällä pyritään estämään tilanteita, joissa määräaikaisia työsopimuksia ketjutetaan.

Muutosten on tarkoitus astua voimaan huhtikuun 1. päivä.

Huhtikuusta alkaen yritykset voivat palkata henkilön määräaikaiseen työsuhteeseen enintään vuodeksi ilman perustetta eli esim. sitä, että sijaistaisi jotain toista henkilöä. Muutos on hyvä, koska se rohkaisee yrityksiä palkkaamaan ihmisiä töihin, vaikka tulevaisuus on epävarma. pic.twitter.com/IQMXrwpmh3 — Pia Kauma (@PiaKauma) January 17, 2026