Määräaikaisen työsopimuksen voi irtisanoa vain yhdessä tilanteessa

Teit työnantajasi kanssa jokin aika sitten määräaikaisen työsopimuksen. Kesken sopimuksen eteesi tulee tilanne, jossa sinulle tarjotaan parempipalkkaista tai vakituista saman alan työpaikkaa muualta. Tarjous tuntuu houkuttelevalta, mutta olet ehtinyt sitoutua toiseen työnantajaan tietyksi määräajaksi.

Edellä mainittu tilanne voi tulla vastaan kenelle tahansa määräaikaisessa työsuhteessa olevalle. Tilanteesta tekee hankalan se, että lähtökohtaisesti määräaikainen työsopimus ei ole irtisanottavissa vaan se sitoo molempia osapuolia koko työsuhteen ajan.

Tekniikan akateemiset TEKin oikeudellisten palvelujen yksikönjohtajan Ralf Forsénin mukaan käytännössä asiasta voidaan yleensä sopia työnantajan kanssa.

– Työsuhteen päättämisestä saa tietenkin aina sopia. Jos irtisanomismahdollisuudesta on määräaikaisessa työsopimuksessa sovittu eli kyseessä on niin sanottu sekamuotoinen sopimus, niin silloin on mahdollista irtisanoutua, Forsén selventää Verkkouutisille.

Sekamuotoisella sopimuksella tarkoitetaan määräaikaista työsopimusta, jossa mainitaan erikseen irtisanomismahdollisuudesta. Silloin sopimuksen voi irtisanoa sovituin ehdoin. Muussa tapauksessa irtisanominen ei ole mahdollista, vaan työsuhteen päättämisestä on sovittava erikseen.

Määräaikainen työsopimus sitoo molempia osapuolia. Sopimus voidaan kuitenkin päättää yhteisellä päätöksellä. PIXABAY

Forsén huomauttaa, että työnantajan ei kuitenkaan ole pakko suostua työsopimuksen päättämiseen.

– Tietyissä tilanteissa työnantajalla on tarvetta työntekijän työpanokselle, eikä toista työntekijää saada järjestettyä tilalle. Tällöin sopiminen ei oikein tunnu onnistuvan.

Hänen mukaansa muuten sopiminen yleensä onnistuu, koska se ei ole työnantajan etu pitää väkisin töissä työntekijää, joka haluaisi vaihtaa työpaikkaa.

– Tällainen työntekijä ei varmaan ole parhaalla tavalla motivoitunut, Forsén pohtii.

Mahdollisia erimielisyyksiä voidaankin välttää sillä, että irtisanomismahdollisuudesta mainittaisiin jo sopimuksen ehdoissa. Forsénin mukaan käytäntö olisi työntekijän etu varsinkin silloin, jos kysymyksessä on ajallisesti pitkä työsopimus.

Ennen määräaikaisen työsopimuksen allekirjoittamista kannattaa muistaa myös eräs toinen asia: määräaikaisen sopimuksen saa tehdä vain, jos sille on laillinen peruste.

– Perusteen olemassaolo olisi hyvä tarkistaa ja kirjata työsopimukseen, Forsén huomauttaa.

LUE MYÖS:

Haluatko lisää palkkaa? Asiantuntija antaa vinkit neuvotteluihin

Palkkatutkija paljastaa: Tämän verran työhaastattelussa voi vaatia palkkaa

Saitko palkankorotuksen? Näin paljon siitä menee veroihin

Näistä merkeistä tiedät, että on aika vaihtaa työpaikkaa