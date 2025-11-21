Maanpuolustusaktiivit passittaisivat naiset kutsuntoihin

Maanpuolustusaktiivien enemmistö (41,7 prosenttia) ulottaisi kutsunnat pakollisiksi naisille, mutta jättäisi asepalveluksen vapaaehtoiseksi, käy ilmi tuoreesta Reserviläisliiton, Reserviupseeriliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton sekä Maanpuolustusnaisten liiton kyselystä.

Vastaajista 20,1 prosenttia ulottaisi naisille sekä kutsunnat että asevelvollisuuden. Joka neljäs (25,1 prosenttia) lähettäisi kaikille 18 vuotta täyttäneille naisille tietoa mahdollisuudesta suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus. Vastaajista 13,1 prosenttia ei muuttaisi nykyistä järjestelmää.

Kyselyssä tiedusteltiin Suomen puolustusjärjestelmän perustasta, ja 57,1 prosentin mielestä puolustusjärjestelmän pitäisi perustua nykyisenkaltaiseen miehiä koskevaan yleiseen asevelvollisuuteen ja naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Vastaajista 40,6 prosenttia katsoo, että järjestelmän pitäisi perustua sekä miehiä että naisia koskevaan yleiseen asevelvollisuuteen.

Vastaajat ovat huolissaan Venäjän toimista, ja 81,8 prosentin mielestä Venäjän viimeaikaiset toimet vaikuttavat joko erittäin tai melko kielteisesti Suomen turvallisuuteen. Venäjä ja Ukrainan sota nousevat selvästi kärkeen huolta aiheuittavissa tekijöissä.

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenistä 58,4 prosenttia arvioi, että sotilaallinen tilanne Suomen lähialueilla seuraavan kymmenen vuoden aikana on entistä uhkaavampi. Vastaajista 34,5 prosenttia katsoo tilanteen pysyvän samana kuin nykyisin.

Suomen osallistumisen pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön ja Nato-jäsenyyden arvioidaan lisäävän Suomen ja suomalaisten turvallisuutta.

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenistä reilu puolet on viimeksi kuluneen vuoden aikana päivittänyt kotivaransa. Hieman vajaa puolet on varautunut sähkökatkoihin ja osallistunut ampumaharjoitteluun.

Surveypal-kysely toteutettiin 5. – 15.11.2025. Vastauksia saatiin 10 282 kappaletta.