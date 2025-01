Maan pakkolunastuksista halutaan maksaa markkinahinta

Petteri Orpon (kok.) hallitus esittää maan pakkolunastuksien korvausperusteiden muuttamista siten, että tulevaisuudessa korvauksen arviointiperusteena toimisi maan markkina-arvo nykyisen käyvän arvon sijaan. Lisäksi lunastuskorvauksiin lisättäisiin kiinteä 25 prosentin korotus. Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman iloitsee käsillä olevasta merkittävästä parannuksesta.

– Lakiesityksellä suojataan suomalaisten yksityistä omaisuutta nykyistä tehokkaammin. Maanomistajat ja muut omaisuudenhaltijat ovat kokeneet nykyiset lunastuskorvaukset epäoikeudenmukaisiksi. On oikea periaate, että omaisuudesta maksetaan jatkossa markkina-arvon mukainen täysi korvaus. Se on vähintä pakkolunastustilanteissa. Lisäksi kautta linjan tehtävä 25 prosentin korotus lunastuskorvauksiin vahvistaa yksityisten maanomistajien neuvotteluasemaa. Vastaava muutos tehtiin Ruotsissa yli 10 vuotta sitten, Vestman sanoo tiedotteen mukaan.

Yhteiskunnan kehittyessä esimerkiksi liikenneyhteyksien, sähkönsiirtolinjojen ja uusien asuntojen rakentamiseen tarvitaan väistämättä maata. Vaikka lunastus on täyttä korvausta vastaan viime kädessä mahdollista, Vestman muistuttaa, että ensisijaista tulisi olla neuvottelu. Julkinen maanhankinta ei saa tarkoittaa yksityisten maanomistajien oikeuksien polkemista.

– Kuntien maanhankinnassa tulisi ensisijaisena vaihtoehtona olla neuvottelu maanomistajan kanssa. Nykytilanne, missä maanomistajan näkökulmasta uhkana on aina mahdollisuus pakkolunastukseen ja alimitoitettuun korvaukseen, ei johda aitoihin neuvotteluihin. Suomen miltei 600 000 yksityiselle maanomistajalle muutos on merkittävä. Kyse on oikeudenmukaisuudesta ja julkisten hankkeiden yleisestä hyväksyttävyydestä, Vestman sanoo tiedotteen mukaan.