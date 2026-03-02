Maaliskuu voi tuoda kevään

Suomessa voi olla maaliskuussa poikkeuksellisen leutoa. Näin ennakoi Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen uusi kuukausiennuste. Ensimmäistä kertaa kuukausiin koko neljän viikon tarkastelujaksolla Suomessa erottuu selvä lämmin poikkeama, mikä toteutuessaan voisi olla merkki aikaisesta kevään alusta. Tilastojen mukaan maaliskuu on vielä suuressa osassa Suomea talvikuukausi, kertoo Foreca.
Maaliskuun jokaisella viikolla ennusteessa erottuu selvä lämmin poikkeama, joka on voimakkaimmillaan kuukauden alkupuolella. Tämä on Forecan mukaan ensimmäinen kerta yli kahteen kuukauteen, kun neljän viikon sääennusteessa kylmästä signaalista ei ole merkkiäkään, ja kaikki neljä tarkasteluviikkoa ovat keskiarvoa lämpimämpiä.
Maaliskuun ensimmäisellä viikolla lämpötila on valtaosassa maata 3–6 astetta keskiarvoa korkeampi. Pohjoisessa viikko on normaalia sateisempi, etelässä vähäsateisempi. 9.3. alkavalla viikolla lämmin poikkeama on 1–6 astetta ja se on suurin maan pohjoisosassa. Sademäärä on lähes koko maassa keskiarvoa pienempi. Loppumaaliskuulle ennustettavuus on vielä heikko, mutta Forecan mukaan vaikuttaa siltä että nekin viikot ovat keskiarvoa lämpimämpiä.
Siitepölykausikin on jo käynnistynyt, sillä Suomeen on levinnyt etelämpää Euroopasta lepän ja pähkinäpensaan siitepölyä. Myös kotoperäiset kukinnat voivat alkaa lähiviikkoina leudon sään seurauksena.