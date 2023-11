Maailman suurin risteilyalus luovutettiin Turussa

Meyerin Turun telakka luovutti maanantaina Icon of the Seas -aluksen sen tilaajalle Royal Caribbean International -varustamolle.

Icon of the Seas on maailman suurin risteilyalus, joka on myös varustamonsa ympäristöystävällisin laiva.

Alus lähtee Turun telakalta kuluvan viikon aikana ja aloittaa ensimmäisen matkansa Miamista ensi vuoden tammikuussa. Icon of the Seas tulee vakituisesti risteilemään Karibian alueella.

Monimutkainen projekti

Icon of Seasin rakentamista kuvaillaan Suomen teollisen historian yhdeksi monimutkaisimmista projekteista. Aluksella on muuan muassa painavin ja pinta-alaltaan suurin milloinkaan laivaan nostettu lasi-teräsrakenne. Aluksesta löytyy myös 15-metrinen pyöreä elämysportaikko, joka on osa laivan kantavaa rakennetta.

Aluksen kahdeksalta erilaiselta teema-alueelta löytyy niin merten suurin vesipuisto, elävistä kasveista koostuva Central Park, vesiakrobatiaviihdettä tarjoava AquaTheatre kuin nelisenkymmentä erilaista ruokapaikkaa.

7600 matkustajaa

Icon of the Seas -alus on pituudeltaan 365 metriä ja rungon leveys on 48,5 metriä vesiviivalla.

Aluksen kapasiteetti on 7600 matkustajaa ja 2350 miehistön jäsentä. Alus liikennöi Panaman lipun alla.