”Maailma on kyllästynyt Venäjän terroriin ja valheisiin”

Viime aikoina useat läntiset johtajat ovat esittäneet huolensa siitä, että kansainvälisen yhteisön kiinnostus Ukrainan tilanteeseen olisi herpaantumassa. Tämän pelon on tuonut esille muun muassa Britannian pääministeri Boris Johnson kesäkuisen Kiovan vierailunsa yhteydessä.

Vierailunsa aikana Johnson korosti Britannian olevan sitoutunut Ukrainan tukemiseen.

Pelkona on, että sisäpoliittiset kriisit ja kasvavat talousongelmat, kuten inflaatio ja energian hinnan nousu, varastavat poliitikkojen ja suuren yleisön kiinnostuksen juuri Ukrainan kustannuksella.

Ruotsin ulkoministeri Ann Linde totesi pelkäävänsä tätä The New York Timesin haastattelussa torstaina.

– Jo nyt voi nähdä, että median kiinnostus on laskussa, ja että se vaikuttaa suureen yleisöön, joka taas vaikuttaa poliitikkoihin, Linde sanoi.

– Meidän vastuullamme on pitää huoli siitä, että Ukraina ja Venäjän teot pysyvät agendan kärjessä. Tämä on nähty ennenkin, katastrofit ja sodat jatkuvat, mutta siirtyvät taka-alalle.

Nyt Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Mykhailo Podolyak vakuuttaa pelkojen olevan turhia. Maailma ei ole väsynyt Ukrainaan, vaan Vladimir Putinin Venäjään.

– Unohtakaa puheet Ukraina-väsymyksestä. Maailma ei ole kyllästynyt tukemaan Ukrainaa. Maailma on kyllästynyt Venäjän kaasukiristykseen, tekaistuihin kriiseihin, inflaatioon, poliittisiin salamurhiin, kemiallisiin aseisiin, terroriin ja jatkuviin julkeisiin valheisiin.

– Maailma on kyllästynyt Putinin henkilökohtaisiin komplekseihin, Podolyak kirjoittaa Twitterissä lauantaina.

Forget about "Ukraine fatigue". The world is not tired of supporting 🇺🇦. The world is tired of Russian gas blackmail, artificial crises, inflation, political assassinations, chemical weapons, terror and constant brazen lies. Tired of Putin's personal "complexes".

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 2, 2022