Maahanmuutto Suomeen väheni selvästi

Suomeen kohdistuva maahanmuutto väheni tuntuvasti viime vuonna, ilmenee Tilastokeskuksen tuoreista tilastoista. Ulkomailta muutti Suomeen vuoden 2025 aikana 50 060 henkeä. Maahanmuutto Suomeen laski toista vuotta peräkkäin.
Maahanmuuttoja oli viime vuonna 13 195 vähemmän ja maastamuuttoja 1 706 vähemmän kuin vuonna 2024. Vuonna 2023 Suomeen muutti jopa 73 236 henkeä.
– Maahanmuutto on edelleen korkealla tasolla. Vuonna 2025 maahanmuuttojen määrä oli tilastointihistorian kolmanneksi korkein, kun vuonna 2023 se oli korkeimmillaan. Tällä hetkellä olemme maahanmuutossa samoissa lukemissa kuin vuonna 2022, Tilastokeskuksen yliaktuaari Joni Rantakari sanoo tiedotteessa.
Myös nettomaahanmuutto oli vuonna 2025 mittaushistorian kolmanneksi korkein, 34 853 henkeä. Väestönkasvua ylläpiti tämä muuttovoitto ulkomailta.
Eniten Suomeen muutti Ukrainan kansalaisia, 8 388 henkeä. Ukrainalaisten maahanmuutto kuitenkin myös laski reippaimmin edellisvuodesta, 5 607 henkilöllä. Seuraavaksi eniten Suomeen muutti Filippiinien (2 701) ja Sri Lankan (2 435) kansalaisia. Myös muista Etelä-Aasian maista tulleet olivat muuttotilaston kärjessä.
Maahanmuutto väheni selvästi Venäjän (1 270 henkeä) ja Filippiinien kansalaisilla (1 066 henkeä). Eniten lisääntyivät Iranin kansalaisten muutot, 154 henkilöllä.
Ennakkotietojen mukaan kaikkiaan 14 124 maassa vakinaisesti asuvaa ulkomaiden kansalaista sai viime vuonna Suomen kansalaisuuden. Tämä oli uusi ennätys. Vuonna 2024 kansalaisuuden saaneita oli 11 512. Edellinen ennätys oli tässäkin vuodelta 2023, jolloin kansalaisuuden saaneita oli 12 224.
Suomen kansalaisuuksia myönnettiin vuonna 2025 ennakkotietojen mukaan eniten Irakin kansalaisille (1 960), ja toiseksi eniten Venäjän kansalaisille (1 491). Kolmanneksi eniten kansalaisuuden saaneiden joukossa oli Syyrian kansalaisia, 1 282.