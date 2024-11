Lyhytaikainen vuokraus ärsyttää naapureita, kieltäminen vaikeaa

Lyhytaikainen vuokraus nostattaa tunteita ja työllistää isännöintiä, kun osakkaat ottavat isännöitsijään yhteyttä kysyäkseen missä tarkoituksessa asuntoa käytetään ja toivovat, että isännöitsijä puuttuu toimintaan.

– Ongelmana on se, että osakkaat toivovat ja osa jopa vaatii, että isännöitsijän on puututtava taloyhtiössä tapahtuvaan lyhytaikaiseen vuokraukseen. Kuitenkaan isännöinti ei voi asiaa ratkaista vaan pallo on taloyhtiön hallituksella sekä kunnan rakennusvalvonnalla, kertoo johtava lakiasiantuntija Jenni Valkama Isännöintiliitosta tiedotteessa.

Vaikka taloyhtiössä haluttaisiin rajoittaa tai kieltää kokonaan lyhytaikainen vuokraus, on se tällä hetkellä vaikeaa. Toimintaan on mahdollista puuttua, jos siitä aiheutuu merkittävää häiriötä kuten yöllistä metelöintiä. Pelkästään se, että porraskäytävässä liikkuu usein vieraita ihmisiä, ei oikeuta taloyhtiötä ryhtymään toimenpiteisiin.

– Lyhytaikainen vuokraus voidaan kieltää yhtiöjärjestyksen määräyksellä. Tämä edellyttää kuitenkin kaikkien osakkeenomistajien suostumusta, joka on yleensä mahdotonta saada, jos taloyhtiössä jo harjoitetaan lyhytaikaista vuokrausta, sanoo Valkama.

Osa osakkaista kokee lyhytaikaisen vuokrauksen häiritsevänä ja kokee, että oma taloyhtiö on enemmän hotelli kuin asuintalo. Tällöin osakkaat ottavat herkästi yhteyttä isännöitsijään.

– Jos taloyhtiössä vaihtuu jossakin asunnossa tiuhaan väki ja rappukäytävässä mennään matkalaukkujen kanssa edestakaisin, melko nopeasti herää epäilys lyhytaikaisesta vuokrauksesta, vaikka mitään näkyvää häiriötä ei olisikaan. Tässä kohtaa osakkaat usein kääntyvät isännöinnin puoleen ja haluavat tietää missä käytössä asunto on. Isännöinnillä ei kuitenkaan tavallisesti ole varmaa tietoa siitä yksittäisen huoneiston käytöstä. Vaikka tietoa olisikin, ei sitä voi vapaasti kertoa, täsmentää Valkama.

– Osakkaat kokevat, että heillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa omassa taloyhtiössä tapahtuvaan lyhytvuokraukseen ja isännöinniltä toivotaan apua ongelman ratkaisemiseen. Pahimmillaan tällaisia kyselyitä tulee isännöitsijälle useita päivässä, mikä vie merkittävästi aikaa muilta töiltä. Isännöitsijä on vaikeassa tilanteessa, koska isännöitsijä ei ole viranomainen eikä voi päättää asiasta taloyhtiön hallituksen puolesta. Eri osakkaiden vaatimukset voivat olla myös keskenään ristiriidassa. Siinä missä toinen haluaa isännöinnin puuttuvan lyhytaikaiseen vuokraukseen, lyhytaikaista vuokrausta harjoittava osakas taas ei halua puuttumista. Isännöitsijä on helposti puun ja kuoren välissä kaikkien vaatimusten kanssa, sanoo Valkama.

Lausuntopalautteen perusteella lyhytvuokrausta koskevan esityksen valmistelua on päätetty jatkaa, siten, että asumisen ja majoittumisen määritelmät sisältyisivät syyskaudella 2025 annettavaan rakentamislain muutosesitykseen.

– Kyllä meillä Isännöintiliitossa on selvä kanta asiaan. Kannatamme lyhytaikaisen vuokrauksen sääntelyn tuomista lain tasolle. Rakentamislain lisäksi asunto-osakeyhtiölain hallintaanottoperusteita koskevia säännöksiä on muutettava. Tällä tavalla taloyhtiöt ja isännöinti saisivat mahdollisuuden puuttua ongelmatilanteisiin, summaa Valkama.

