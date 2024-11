LV: Poliisi varoittaa huijausyrityksistä

Poliisi varoittaa huijausyrityksistä, joissa ihmisiä on lähestytty väärennetyillä rahankeräysluvilla, uutisoi Länsiväylä. Poliisin tietoon tulleissa huijausyrityksissä rahankeräyslistat ovat olleet suomenkielisiä. Keräysten on esitetty olevan esimerkiksi kuuromykkien hyväksi, poliisista kerrotaan.

Poliisilla ei ole toistaiseksi tiedossaan epäiltyjä tai rahankeräyslistoja, mutta rahankerääjien epäillään ottavan rahat omaan käyttöönsä sekä lisäksi varastavan rahaa keräystilanteessa. Poliisi muistuttaa kansalaisia varmistamaan, että rahankeräyksillä on laillinen lupa keräyksen toteuttamiseen ennen niihin osallistumista.

– Näissä tutkittavana olevissa tapauksissa kerääjä on kertonut rahojen menevän hyväntekeväisyyskohteeseen. Sillä aikaa, kun henkilö on kaivanut lompakostaan käteistä, rahankerääjä on onnistunut huomaamatta nappaamaan lompakossa olevia seteleitä, kertoo Itä-Uudenmaan poliisin rikosylikonstaapeli Janne Levälampi.

Hänen mukaansa huijausyritykset kohdistuvat ennen kaikkea iäkkäämpiin ihmisiin. Heitä on Levälammen mukaan lähestytty kaupoissa ja parkkihalleissa päiväsaikaan. Tapauksia on sattunut sekä Espoossa että Itä-Uudellamaalla.