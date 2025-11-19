Lumisateet tulevat, ajokeli muuttuu huonoksi

Loppuviikolla tulee lunta, räntää ja vettä, kertoo Foreca.

Maan lounaisosaan leviää myöhään keskiviikkoillan ja torstaiyön aikana lumisateita. Torstain aikana lumisadealue liikkuu maan etelä- ja keskiosan yli koilliseen. Lumikertymät ovat pääosin pieniä, mutta maan keskiosassa lunta voi kertyä 5–10 senttimetriä

Foreca kertoo, että ennustemallien välillä on edelleen jonkin verran erimielisyyksiä lumisadealueen reitistä. Suuressa osassa ennustemalleista lumisadealue väistyy Pohjois-Karjalan ja Kainuun yltä itään, mutta osassa ennusteita lumisateita ulottuu torstai-illan aikana Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin asti.

Sää pakastuu torstai-illan ja perjantaiyön aikana. Etelässä tienpinnat voivat jäätyä liukkaiksi ja samalla ajoittainen lumisade heikentää näkyvyyttä liikenteessä maan keskiosassa.

Hajanaiset lumisateet huonontavat ajokeliä vielä perjantaina monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa ja Kainuussa. Pohjanmaalta Lappiin ulottuvalla alueella lumisateet ovat vähäisiä.

Huonoon ajokeliin kannattaa varautua Forecan mukaan lauantaina ainakin maan etelä- ja keskiosassa ja sunnuntaina maan keskivaiheilla. Viikonlopun lähestyessä ennuste vielä tarkentuu.