Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Autoja lumisateessa. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI
Autoja lumisateessa. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Lumisateet tulevat, ajokeli muuttuu huonoksi

  • Julkaistu 19.11.2025 | 15:48
  • Päivitetty 19.11.2025 | 15:48
  • Sää
Ennusteen mukaan tiet jäätyvät etelässä liukkaiksi torstain jälkeen.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Loppuviikolla tulee lunta, räntää ja vettä, kertoo Foreca.

Maan lounaisosaan leviää myöhään keskiviikkoillan ja torstaiyön aikana lumisateita. Torstain aikana lumisadealue liikkuu maan etelä- ja keskiosan yli koilliseen. Lumikertymät ovat pääosin pieniä, mutta maan keskiosassa lunta voi kertyä 5–10 senttimetriä

Foreca kertoo, että ennustemallien välillä on edelleen jonkin verran erimielisyyksiä lumisadealueen reitistä. Suuressa osassa ennustemalleista lumisadealue väistyy Pohjois-Karjalan ja Kainuun yltä itään, mutta osassa ennusteita lumisateita ulottuu torstai-illan aikana Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin asti.

Sää pakastuu torstai-illan ja perjantaiyön aikana. Etelässä tienpinnat voivat jäätyä liukkaiksi ja samalla ajoittainen lumisade heikentää näkyvyyttä liikenteessä maan keskiosassa.

Hajanaiset lumisateet huonontavat ajokeliä vielä perjantaina monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa ja Kainuussa. Pohjanmaalta Lappiin ulottuvalla alueella lumisateet ovat vähäisiä.

Huonoon ajokeliin kannattaa varautua Forecan mukaan lauantaina ainakin maan etelä- ja keskiosassa ja sunnuntaina maan keskivaiheilla. Viikonlopun lähestyessä ennuste vielä tarkentuu.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)