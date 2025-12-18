Verkkouutiset

Poliisi Espoossa. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Lukuisat yritykset saaneet uhkauksia työhakemuksissa – poliisilla epäilty

  • Julkaistu 18.12.2025 | 11:30
  • Päivitetty 18.12.2025 | 13:50
  • Poliisi
Nuorta miestä epäillään laittomista uhkauksista, jotka hän lähetti rekrytointikanavilla.
Itä-Uudenmaan poliisissa on tutkittavan rikoskokonaisuus, missä reilun parikymppisen miehen epäillään syyllistyneen kymmeniin laittomiin uhkauksiin.

– Epäilty on lähettänyt uhkaavia viestejä eri puolilla Suomea sijaitsevien yritysten rekrytointijärjestelmien kautta. Joidenkin viestien tehosteena on lähetetty myös väkivaltaisia kuvia ja videoita, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Josefiina Hiltunen tiedotteessa.

Esitutkinnan aikana poliisille on tullut lukuisia eri ilmoituksia tämän saman epäillyn lähettämistä uhkaavista työhakemuksista ja niiden sisältö ja liitteet ovat olleet pääsääntöisesti samansisältöisiä.

– Uhkaukset ovat luonnollisesti herättäneet yrityksissä huolta, mutta on hyvin poikkeuksellista, että tämänkaltaiset laajalle kohderyhmälle kohdistuneet uhkaukset oikeasti realisoituisivat. Epäilty on tällä hetkellä poliisin hallussa, Hiltunen jatkaa.

