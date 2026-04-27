Lukion opiskelijoista vain 60 prosenttia valmistuu – HU: Rehtori nimeää syyt

Helsingin Medialukion oppilaista vain noin 60 prosenttia valmistuu ylioppilaaksi, kertoo Helsingin Uutiset.

Valmistumisprosentti on merkittävästi alempi kuin kaupungin lukioissa keskimäärin. Helsinkiläisistä lukiolaisista lähes 90 prosenttia suorittaa tutkinnon.

Lukion rehtori Ukkopekka Hyvönen selittää heikkoa valmistumisprosenttia sillä, että osa lukion opiskelijoista siirtyy lukiosta ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi osa opiskelijoista vaihtaa aikuislukioon sen jälkeen, kun he ovat tulleet täysi-ikäiseksi.

Hyvösen mukaan ongelmia on aiheuttanut oppivelvollisuuden pidentyminen 18 vuoteen. Hänen mukaansa ilmiö on näkynyt siten, että osa on hakeutunut medialukioon vain ”pakosta”.

Ennen lukioon hakeutumista olisi tärkeää pohtia omia tavoitteita ja vahvuuksia realistisesti. Kaikille yleissivistävä lukio ei ole paras vaihtoehto, vaan ammatillinen koulutus voi tarjota suoremman ja motivoivamman reitin työelämään.

Huolellinen harkinta voi vähentää keskeyttämisiä ja parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia löytää itselleen sopiva koulutuspolku.

Lukioon pääsee vain 7,0 keskiarvolla

Helsingin kaupungin lukioista vastaava johtaja Harri Korhonen selittää HU:lle medialukion heikkoa valmistumisastetta opiskelijavalinnoilla. Medialukioon pääsee kaupungin matalimmilla keskiarvoilla. Viime vuonna yleislinjalle pääsi vain 7,0 keskiarvolla.

Poimintoja videosisällöistämme

Korhosen mukaan lukioiden eriytyminen on seurausta vapaasta hakeutumisesta.

– Lukiot eriytyvät, koska opiskelijoilla on mahdollisuus hakea haluamaansa lukioon, Korhonen sanoo HU:lle.

Hänen mukaansa seurauksena on kehitys, jossa keskikaupungin lukioihin on korkea keskiarvo. Lähiöissä sijaitseviin lukioihin hakevat lähinnä ne, jotka eivät pääse arvostettuihin lukioihin.

Korhonen huomauttaa, että sama kehitys koskee kaikkia suurimpia kaupunkeja.

Kaupungin mukaan ratkaisua eriytymiseen ei ole helppo löytää.

Tilannetta pyritään tasapainottamaan muun muassa tilasatsauksilla Tapulikaupungin kaupunginosassa sijaitseva medialukio saa lähiaikoina lisätilaa Töölönlahdelta siirrettävistä Pikku-Finlandian moduuleista.

Korhonen arvioi, että näyttävä laajennus voi parantaa koulun vetovoimaa ja nostaisi lukion statusta hakijoiden silmissä.

