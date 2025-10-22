Löytyykö sinulta vanhoja Aku Ankan taskukirjoja? Tästä maksetaan jopa 250 euroa

Suomalaisissa kodeissa lojuu vanhoja Aku Ankan taskukirjoja suuria määriä. Monille vanhat taskukirjat voivat tuoda mieleen lapsuusmuistot. Ne kulkivat mukana auto- ja lomamatkoilla ja olivat tehokas ajanvietetapa tylsyyttä vastaan aikana, jolloin ei ollut internetiä ja älylaitteita.

Sittemmin taskukirjat ovat saattaneet jäädä kirjahyllyyn tai varastokomeroon lojumaan. Mikäli vanhojen ”taskareiden” lukeminen ei kuulu enää harrastuksiisi, vanhat sarjakuvakirjat kannattaa laittaa kiertoon. Ennen kirjojen myymistä tai pois lahjoittamista kannattaa kuitenkin selvittää, löytyykö taskukirjojen joukosta keräilyharvinaisuuksia. Keräilijät ovat valmiita maksamaan harvinaisimmista Aku Ankan taskukirjoista jopa kolmenumeroisia summia.

Verkkouutiset kysyi vanhojen Aku Ankan taskukirjojen keräilyarvosta antikvariaatti Coppolan pitäjältä Petri Kopposelta.

Aivan aluksi painottaa, että tavallisista Aku Ankan taskukirjoista on valtava ylitarjonta. Sen vuoksi suurimmalla osalla niistä ei ole juuri mitään jälleenmyyntiarvoa.

Hänen mukaansa poikkeuksen tekevät muutamat yksittäiset taskukirjat. Ensimmäinen arvokas taskukirja on Aku Ankan taskukirja numero 1 vuodelta 1970. Kyseessä on siis kaikkien aikojen ensimmäinen Aku Ankan taskukirja eli ”taskari”.

Hyväkuntoisesta ensimmäisestä painoksesta voidaan Kopposen mukaan maksaa noin 250 euroa.

– Nimenomaan hyväkuntoisena ykköspainoksena vuodelta 1970. Painos on tässä ratkaiseva tekijä. Jos kyseessä on kakkospainos, niin sen arvo putoaa jo viiteen euroon, Petri Kopponen painottaa VU:lle.

Huonokuntoisemmastakin taskukirjasta on maksettu tuntuvia summia.

Toiseksi arvokkaaksi esimerkiksi Kopponen mainitsee taskukirjan numero 13:n. Se on hänen mukaansa ensimmäisen taskukirjan jälkeen toiseksi harvinaisin taskukirjoista.

– Sen kirjan painossa on tapahtunut virhe, jonka vuoksi siitä irtoaa sivut helpommin kuin muista taskukirjoista. Tämä on selittävä tekijä sille, miksi se on harvinaisempi kuin muut, Kopponen selventää.

Tällä hetkellä kyseistä taskukirjaa on myynnissä 130 euron hintaan.

Myös joistain muista yksittäisistä taskukirjoista ollaan valmiit maksamaan tuntuvia summia. Yksi esimerkki on Aku Ankan taskukirja numero 2, sekin vuodelta 1970. Kopponen kertoo hiljattain myyneen kyseisen taskukirjan ensimmäisen painoksen 80 eurolla.

– Se ei ollut huippukuntoinen, mutta meni kuitenkin kaupaksi.

Aku Ankan taskukirja 3:n Kopponen on myynyt 60 euron hintaan.

Kopponen kuitenkin huomauttaa, että arvokkaammissa kirjoissa on kyse lähes poikkeuksetta noin ensimmäisestä kymmenestä taskukirjasta 1970-luvun alkupuolelta. Niitä on viime vuosina myyty noin 30–40 euron kappalehintaan. Poikkeuksen tekee jo aiemmin mainittu numero 13, jonka kohdalla hinta nousee.

– Jos kaikki Aku Ankan taskukirjat haluaa kerätä ykköspainoksina, tuohon hintaan niitä saa.

Kopponen muistuttaa, että korkeat hinnat koskevat vain taskukirjojen ykköspainoksia. Myöhemmin otetut uusintapainokset eivät ole keräilijöiden keskuudessa haluttuja.

Taikaviitan ensiesiintyminen nostaa keräilyarvoa

Myöhemmin julkaistuilla taskukirjoilla ei ole suurta keräilyarvoa. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Se on vuonna 1978 julkaistu Aku Ankan taskukirja numero 41.

– Siinä kirjassa esitellään Taikaviitta-hahmo ensimmäisen kerran, Kopponen kertoo.

Kopponen kertoo myyneensä kirjan noin 20 eurolla. Viereisen järjestysnumeron taskukirjoista on maksettu kahdeksan euroa.

– Eli ei se ole merkittävästi arvokkaampi, mutta kuitenkin vähän kalliimpi.

Kopponen arvioi korkeamman hinnan syyksi juuri sen, että kirjassa esiintyy Taikaviitta ensimmäistä kertaa.

– Tähän ilmiöön törmää harvemmin Suomessa, mutta Yhdysvalloissa se on yleinen. Esimerkiksi supersankarisarjakuvissa lehden keräilyarvo nousee heti, jos siinä esiintyy jokin hahmo ensimmäistä kertaa. Kuten Kapteeni Amerikka tai Hämähäkkimies. Se nostaa sarjakuvanumeron arvoa välittömästi, vaikka lehden järjestysnumero olisi vaikka 68 jostain sarjasta, Kopponen kertoo esimerkkinä.

– Tässä [Taikaviitta-numerossa] on vähän samasta kyse.

1970-luvun jälkeisistä taskukirjoista ei löydy arvokkaita yksilöitä. Kopposen mukaan niitä hän on myynyt noin kolmen euron kappalehintaan.

Vanhojen sarjakuvalehtien keräilyssä Kopponen painottaa myös yhtä asiaa. Hän kutsuu sitä kolmen H:n määritelmäksi. Jotta siitä voi saada hyvän hinnan, sarjakuvan pitää olla haluttu, harvinainen ja hyväkuntoinen.

– Idea on siinä, että voihan jostain löytyä vaikka 1930-luvun huippukuntoinen ja harvinainen sarjakuvalehti. Jos kukaan ei halua ostaa sitä, sen arvo on käytännössä nolla. Tai sitten voit löytää halutun sarjakuvan, mutta sen kunto on niin huono, ettei sillä ole suurta arvoa.

Taskukirjat eivät enää kiinnosta lapsia ja nuoria

Aku Ankan taskukirjoja julkaistaan säännöllisesti edelleen. Lokakuussa 2025 ilmestyneen taskukirjan järjestysnumero on 553.

Sarjakuvien merkitys lapsille ja nuorille on kuitenkin vähentynyt viime vuosikymmeninä. Koska kysyntää ei enää ole samalla tavalla, myös sarjakuvalehtien painosmäärät ovat pienentyneet. Se tarkoittaa myös sitä, että tuoreista sarjakuvista tulee entistä nopeammin harvinaisia.

– Tämä ei näy välttämättä taskareiden kohdalla, mutta monien eurooppalaisten laatusarjakuvien painokset ovat jo niin pienet, että niistä tulee keräilyharvinaisuuksia jo parissa vuodessa.

Kopposen mukaan tämä on näkynyt siinäkin, että uusimpia Aku Ankan taskukirjoja on ollut helpompi myydä kuin esimerkiksi 30 vuotta sitten eli 1990-luvulla julkaistuja taskukirjoja.

– Koska niitä on vähemmän liikkeellä pienemmän painosmäärän takia, niille voi laittaa hintaakin 1-2 euroa enemmän, Kopponen toteaa.

Hänen mukaansa lapset ja nuoret eivät kuitenkaan ole erityisen kiinnostuneita taskukirjoista. Taskukirjojen keräilijöinä korostuvat keski-ikäiset ja vanhemmat sukupolvet. Monelle kyseessä on eräänlaisesta lapsuuden nostalgiasta, sillä taskukirjat olivat tärkeä osa heidän lapsuuttaan.

– He ikään kuin keräävät omaa lapsuuttaan pala kerrallaan takaisin, Kopponen kuvailee.

Suuressa kuvassa Aku Ankan taskukirjoista on Kopposen mukaan kuitenkin ylitarjontaa. Taskukirjoja lojuu suomalaisten varastoissa ja kirpputoreilla suuria määriä. Suurella osalla niistä ei ole mainittavaa arvoa.

– Niitä on ihan liikaa liikkeellä. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, Kopponen toteaa viitaten artikkelissa mainittuihin esimerkkeihin.

Aku Ankan taskukirja Alkoi ilmestyä vuonna 1970. Ensimmäinen numero Mikki kiipelissä ilmestyi maaliskuussa 1970. Aluksi taskukirjoja julkaistiin neljä vuodessa. Vuonna 1979 taskukirja alkoi ilmestyä kuusi kertaa vuodessa eli joka toinen kuukausi. Vuonna 1985 ilmestymistiheys kasvoi kahdeksaan numeroon vuodessa. Vuodesta 1990 lähtien Aku Ankan taskukirja on ilmestynyt joka kuukausi eli 12 kertaa vuodessa. Ensimmäisissä taskukirjoissa joka toinen aukeama oli mustavalkoinen. Taskukirjat muuttuivat kokonaan nelivärisiksi vuonna 1993. Ensimmäinen kokonaan nelivärinen taskukirja oli numero 154: Nyt nappaa! Myös vanhoista taskukirjoista otetut uusintapainokset ovat vuoden 1993 jälkeen olleet nelivärisiä. Aku Ankan taskukirjoista julkaistaan satunnaisesti myös normaalia paksumpia numeroita. Ensimmäinen niin sanottu ”tuplataskari” ilmestyi vuonna 1994. Kyseessä oli numero 176: Ankallissankari, jossa oli 512 sivua. Vuonna 2010 julkaistiin ensimmäinen ”triplataskari” numero 369: Tripla. Taskukirjasta numero 178: Joku odottaa soittoasi (1995) lähtien Aku Ankan taskukirjojen samana vuonna julkaistut numerot ovat muodostaneet hyllyssä yhteisen kuvan. Tavallisten taskukirjojen lisäksi nykyään julkaistaan myös Aku Ankan taskukirjan teemanumeroita. Ensimmäinen teemanumero oli vuonna 2001 julkaistu Pala kakkua. Vuosina 2007–2011 julkaistiin myös kooltaan puolta pienempiä ”mini-taskareita”. Niiden julkaisu lopetettiin vähäisen kysynnän takia. Aku Ankan taskukirja ilmestyy edelleen. Lokakuussa 2025 ilmestynyt numero on 553: Sankaritrio. Taskukirjojen sisältö poikkeaa tavallisista Aku Ankka -lehdistä. Taskukirjat koostuvat suurelta osin italialaisessa Topolino -lehdessä ilmestyneistä sarjoista. ”Topolino” on Mikki Hiiren italiankielinen nimi. Artikkelissa on käytetty lähteenä Timo Ronkaisen kirjaa Kioskikirjojen kuningas – Aku Ankan taskukirja 50 vuotta (Zum Teufel, 2020) ja Juhani Tolvasen toimittamaa kirjaa Maailman hauskin sarjakuvalehti – Aku Ankka-lehti 50 vuotta (Helsinki Media, 2001).

