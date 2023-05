Löysikö Ukraina vastalääkkeen Venäjän uusille täsmäpommeille?

Toukokuun 13. päivänä yksi Suhoi S-35S -hävittäjä, yksi Su-34-rynnäkkökone ja kahdesta kolmeen helikopteria ammuttiin alas taivaalta Venäjän Brjanskin alueella. Sodan kumpikaan osapuoli ei tunnustanut pudottaneensa ilma-aluksia ilmatorjuntajärjestelmillään. Ainoastaan venäläinen taloussanomalehti Kommersant arveli tuoreeltaan koneiden joutuneen väijytykseen ja venäläinen sotabloggari ”fighter bomber” väitti koneiden joutuneen Ukrainan Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän uhreiksi.

Toukokuun 22. päivä Ukrainan ilmavoimien esikunta tiedotti Su-35:n pudotuksesta Mustallamerellä edellispäivän iltana. Ukrainan Hersonin joukkojen tiedotusupseeri Dmitry Pletenchuk kertoi myös alas ampumisesta Facebookissa mutta poisti päivityksensä myöhemmin. Muilla kanavilla kerrottiin koneen tulleen pudotetuksi, kun se oli pommittamassa täsmäpommeilla.

Oryx-verkkosivun ylläpitämän tilaston mukaan vain kaksi Su-35:tä oli ammuttu alas ennen toukokuun pudotuksia. Siksi näyttää siltä, että Ukrainan ilmatorjunta on muuttanut taktiikkaansa. Vaikka sen päätehtävä on edelleen torjua Venäjän laukaisemia risteily- ja ballistisia ohjuksia sekä vaanivia aseita, nyt Venäjän menettää koneitaan rintaman takana.

Syynä saattavat olla Venäjän uudet JDAM-analogiset pommit, jotka ovat saaneet Venäjän sodanjohdon uskomaan, että niillä voidaan kääntää sodan kulku. Venäjän passiivisena pysynyt tai vain heittopommituksia tehnyt ilmavoima rohkaistui uuden pommin ansiosta ja alkoi tehdä pommituslentoja lähes päivittäin.

On mahdollista, että Ukrainan ilmatorjunta on alkanut asettaa väijytyksiä oletetuille Venäjän stereotyyppisen taktiikan hyökkäyssuunnille. Ukrainalla on kuitenkin käytössään ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä, jotka pystyvät torjuntaan yli 100 kilometrin etäisyydeltä, mikä tekee pommituksista jopa Venäjän rajan takaa turvatonta hyökkääville koneille.

Jos Ukrainan väijytystaktiikka on todellisuutta, se voi johtaa Venäjän tämäntyyppisten ilmapommitusten vähentymiseen ja jopa loppumiseen. Kuten jo aiemmin on huomattu, Venäjä ei mielellään ota menettämisen riskiä kalliimpien taistelukoneidensa kanssa.