”Los Angeles olisi tuhoutunut täysin” – Donald Trump puolustaa päätöstään

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo tehneensä loistavan päätöksen, kun lähetti kansalliskaartin hoitamaan väkivaltaisia ja yllytettyjä mellakoita Kaliforniaan.

– Jos emme olisi tehneet niin, Los Angeles olisi tuhoutunut täysin, Trump sanoi juuri julkaisemassaan päivityksessä Truth Socialissa.

Hän kutsuu Kalifornian demokraattikuvernööriä Gavin Newsomia haukkumanimellä ja lisäksi on laittanut sekä kuvernööri- että [Los Angelesin] pormestari -sanat lainausmerkkeihin.

Kuvernöörin ja pormestarin pitäisi Trumpin mukaan kiittää häntä ja todeta ”emme olisi mitään ilman teitä, herra”.

– Sen sijaan he päättävät valehdella Kalifornian ja Amerikan kansalle sanomalla, että meitä ei tarvittu ja että nämä ovat ”rauhanomaisia protesteja”, Trump laukoo viitaten liittovaltion väliintuloon.

– Vain yksi vilkaisu kuviin ja videoihin väkivallasta ja tuhosta kertoo kaiken, mitä teidän on tiedettävä, Trump jatkaa.

Trumpin hallinnon ajamia karkotuksia vastustavat mielenosoittajat ovat ottaneet yhteen virkavallan kanssa jo kolmatta päivää putkeen Los Angelesissa. Kaupungissa on ryöstelty liiketiloja ja poltettu ajoneuvoja, myös robottiauto Waymoja.

Newsom on aikeissa haastaa Trumpin oikeuteen.

– Määräys, minkä hän [Trump] allekirjoitti, ei koske vain Kaliforniaa, kuvernööri sanoo.

– Se antaa hänelle mahdollisuuden tehdä saman minkä tahansa osavaltion kanssa, Newsom jatkaa X:ssä.

LUE MYÖS:

Kuvernööriltä tiukka vastaus Valkoiselle talolle – huhut räjäyttivät USA:n mellakat

This is exactly what Donald Trump wanted.

He flamed the fires and illegally acted to federalize the National Guard.

The order he signed doesn’t just apply to CA.

It will allow him to go into ANY STATE and do the same thing.

We’re suing him.pic.twitter.com/O3RAGlp2zo

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 9, 2025