Lomamatka voi tuoda kotiisi ikävän yllätyksen

Talvilomaviikot täyttävät hotellit, huoneistot ja mökkikylät niin kotimaan laskettelukeskuksissa kuin ulkomaillakin. Vilkas matkustus lisää myös lutikoiden leviämisriskiä, sillä seinäluteet kulkeutuvat paikasta toiseen huomaamatta matkatavaroiden mukana.

– Luteet, eli lutikat ovat mestareita piiloutumaan. Ne hakeutuvat sänkyjen rakenteisiin, tekstiileihin ja matkalaukkuihin ja siirtyvät seuraavaan kohteeseen ihmisten mukana, tuholaistorjuntayritys Rentokilin tekninen päällikkö Jouni Siltala kertoo tiedotteessa.

Lutikoita voi esiintyä kaiken tasoisissa majoituspaikoissa. Siisteys ei suojaa tartunnalta, sillä hyönteiset hakeutuvat nimenomaan ihmisten läheisyyteen ravinnon perässä.

– Usein ajatellaan, että kyse on harvinaisesta ongelmasta, mutta todellisuudessa lutikoita tavataan säännöllisesti myös korkeatasoisissa hotelleissa ja suosituissa lomakohteissa, Siltala valistaa.

Tarkista vuode heti saapuessasi

Majoituspaikassa mahdollinen riski kannattaa selvittää saman tien. Tee ainakin seuraavat toimenpiteet:

Tutki sänky, sängynalus, vuodesohva ja patjan saumat puhelimen taskulampun avulla.

Etsi pieniä mustia tahroja, kuoriutumisjäänteitä tai eläviä hyönteisiä sängyn rakenteista ja päädystä.

Aikuinen lutikka on noin 4–6 millimetriä pitkä, litteä ja punaruskea.

Tarkista lakanoista mahdolliset pienet verijäljet.

Tarkkaile iholle ilmestyviä kutisevia, pieniä punaisia paukamia, jotka muistuttavat hyttysen pistoja. Huomioithan, että puremat voivat näkyä vasta viiveellä.

Ilmoita mahdollisesta havainnosta heti henkilökunnalle.

– Ludetarkastuksen lisäksi yksinkertainen mutta tehokas keino on pitää matkalaukku poissa sängyn ja kalusteiden alta. Laukkuteline tai kova lattia on parempi vaihtoehto kuin sängynvierus, Siltala neuvoo.

Pese vaatteet tai pakasta matkatavarat

Kotiin palattua vaatteet kannattaa pestä vähintään 60 asteessa. Myös matkalaukku on hyvä tarkistaa huolellisesti ennen varastointia. Lutikat ja niiden munat tuhoutuvat riittävässä kuumuudessa tai kylmyydessä.

Rentokil tarjoaa matkatavaroiden pakastuspalvelua, jota hyödynnetään tilanteissa, joissa epäilys lutikkatartunnasta on herännyt.

– Jos matkalla on huomannut epäilyttäviä jälkiä tai puremia, tuo matkatavaroiden käsittely ammattilaisen toimesta mielenrauhaa. Vaikka lutikoita olisikin päässyt matkatavaroiden joukkoon, ehkäisee pakastus ongelman leviämisen kotiympäristöön tehokkaasti, Siltala toteaa.

Nopea reagointi estää laajemman ongelman

Jos lutikoita pääsee kotiin asti, voivat omatoimiset torjuntakeinot jopa pahentaa tilannetta ja levittää hyönteisiä uusiin tiloihin. Ammattilaisen toteuttama lämpö-, höyry- tai pakastuskäsittely tuhoaa lutikat sen kaikissa kehitysvaiheissa, ja tehoaa myös muniin. Torjunnan onnistuminen voidaan varmistaa esimerkiksi lutikkakoiran avulla.

– Mitä aikaisemmin lutikkaepäily tutkitaan, sitä helpompi ja kustannustehokkaampi torjunta on. Nopea yhteydenotto säästää usein sekä aikaa että rahaa, Siltala muistuttaa.

