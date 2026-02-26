Loma-asuntojen kauppamäärissä vahvaa kasvua

Vapaa-ajan asuntojen kauppoja tehtiin tammikuussa 25,3 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Myös vapaa-ajan asuntojen keskihinta nousi tammikuussa korkeimmalle tasolleen kymmenen vuoden seurantajakson aikana.

Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen uskoo vapaa-ajan asuntojen kaupan piristyvän kevään aikana entisestään, sillä kuluttajien vapaa-ajan asunnon ostoaikeet ovat nyt selvässä nousussa.

– Tammikuu oli selvästi viime vuoden tammikuuta hiljaisempi asuntokauppakuukausi. Kauppamäärät laskivat tammikuussa Suomessa 7,4 prosenttia vuodentakaisesta. Myös kuluttajien asunnonostoaikeet ovat kääntyneet viime vuoden lopun pienen nousuvaiheen jälkeen jälleen laskusuuntaan. Vapaa-ajan asuntojen osalta kauppa kävi tammikuussa vuodenaikaan nähden yllättävänkin pirteästi, Jukka Rantanen toteaa tiedotteessa.

Tammikuun mökkikauppojen 151 000 euron keskihinta oli kymmenen vuoden seurantajakson korkein ja kauppojen kokonaisarvo 21,7 prosenttia korkeampi kuin viime vuoden tammikuussa.

– Kuluttajien vapaa-ajan asunnon ostoaikeet seuraavan kuuden kuukauden aikana ovat selvässä nousussa, mikä ennakoi hyvää kevättä loma-asuntokaupalle. Lukumäärällisesti tammikuussa loma-asuntoja myytiin eniten Uudellamaalla, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla, Rantanen sanoo.

Kuluttajien vapaa-ajan asunnon ostoaikeiden vahvistuminen ja kauppamäärien kasvu kertovat siitä, että osalla kotitalouksilla alkaa olla jälleen riittävästi puskuria omien haaveiden toteuttamiseen.

– Puskureiden kertyminen on kääntynyt jälleen plussalle Suomessa. Loma-asunnon osto rahoitetaan tyypillisesti kertyneillä säästöillä ja olemassa olevalla varallisuudella, harvemmin lainarahalla, Rantanen toteaa.

Asuntokauppa elpyy syvistä taantumavuosista odotettua hitaammin. Hitaalle kehitykselle yhtenä syynä voi olla se, etteivät kotitalouksien asunnonvaihtotarpeet ole patoutuneet taantumavuosina, kuten monet asiantuntijat arvioivat aiemmin.

– Asuntokaupan ennätysvuonna 2021 monet toteuttivat asumiseen liittyviä haaveitaan ja vaihtoivat kotia, ja asunnonvaihtotarpeet purkautuivat silloin valtavalla volyymilla. On mahdollista, ettei uutta patoutumaa ole päässyt syntymään. Täytyy muistaa, että kauppoja tehdään kuitenkin koko ajan, viime vuonnakin 10,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024, Jukka Rantanen sanoo.

Vaihtamisen halua hillitsevät myös asuntojen selvästi laskeneet hinnat.

– Oletan, että tämä on yksi syy myös siihen, ettei asuntoja tule riittävästi tällä hetkellä myyntiin. Kaikin tavoin poikkeuksellisen epävarmassa ja vaikeasti ennustettavassa taloustilanteessa tuntuu turvallisemmalta pitää oma asumistilanne ennallaan ja aktivoitua asunnon vaihtamisen kanssa vain, jos se on välttämätöntä esimerkiksi muuttuneesta perhe- ja elämäntilanteesta johtuen, Rantanen toteaa.

Hänen mukaansa haaveilijat ovat nyt poissa markkinoilta. He saattavat kierrellä katsomassa asuntoja ja kartoittaa alustavasti erilaisia kiinnostavia vaihtoehtoja, mutta he eivät ole valmiita ja halukkaita tekemään vielä ostopäätöksiä.

– He pitävät yllä haavettaan ja odottavat parempia aikoja niiden toteuttamiseen. Uskon haaveilijoidenkin rohkaistuvan tekemään päätöksiä asunnon ostamisen ja vaihtamisen suhteen, kunhan vain kuluttajien luottamus ja työllisyystilanteemme ovat ensin riittävästi vahvistuneet, Rantanen sanoo.