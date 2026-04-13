Telakkayhtiö Meyer Turku kasvatti liikevaihtonsa 2,14 miljardiin euroon vuonna 2025 ja paransi tuloksensa selvästi voitolliseksi. Luvut ilmenevät yhtiön tuoreesta vuosiraportista.
Yhtiön liikevaihto nousi 17,2 prosenttia edellisvuodesta. Oikaistu liikevoitto oli 105,1 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 73,9 miljoonaa euroa ja vuonna 2023 vielä tappiollinen.
Toimitusjohtaja Casimir Lindholm arvioi tuloksen vahvistavan yhtiön asemaa ja mahdollisuuksia kehittää toimintaa.
– Yhtiön viime vuonna saavuttama tulos tukee meitä tiellämme vahvemmaksi itsenäiseksi yhtiöksi, Lindholm sanoo tiedotteessa.
Hänen mukaansa telakan näkymiä tukevat erityisesti onnistuneet laivatoimitukset sekä pitkä tilauskanta.
– Star of the Seas -aluksen onnistunut luovutus, vahvistetut tilaukset ja vuoteen 2036 saakka ulottuva puitesopimus Royal Caribbeanin kanssa luovat hyvät edellytykset tulevaisuuden suunnittelemiselle.
Meyer Turku tavoittelee lähivuosina vakaata tulosta ja aikoo investoida telakkaan kilpailukykynsä vahvistamiseksi.
Telakalla rakennetaan samanaikaisesti useita risteilyaluksia. Kesällä 2026 valmistuu Icon-sarjan kolmas alus Legend of the Seas. Rakenteilla ovat myös Hero of the Seas, joka luovutetaan 2027, sekä sarjan viides alus, jonka toimitus on vuonna 2028. Yhtiöllä on lisäksi optiot kahdesta seuraavasta aluksesta.
Meyer Turun mukaan tilauskantaa tukee pitkä yhteistyö Royal Caribbeanin kanssa, joka ulottuu vuoteen 2036 asti.
Telakalta valmistui heinäkuussa 2025 Icon-sarjan toinen alus Star of the Seas. Vuotta aiemmin luovutettiin Mein Schiff 7, joka oli ensimmäinen Turussa rakennettu metanolivalmiudella varustettu risteilyalus.
Risteilyalusten lisäksi Meyer Turku rakentaa Rajavartiolaitokselle kahta ulkovartiolaivaa, joiden on määrä valmistua vuosina 2026 ja 2027.