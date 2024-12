”Lohikäärme” iski taas, liekinheitindrooni poltti Venäjän sotilaiden asemat

Ukrainan asevoimat otti käyttöön alkusyksystä uudenlaisen ”liekinheitindroonin”, joka pystyy pudottamaan palavan lastinsa alla sijaitsevien vihollisasemien tuhoamiseksi.

Drakaris eli lohikäärme ei ole varustettu perinteisellä liekinheittimellä vaan termiittiaseella. Termiittikranaateilla aseistettuja lennokkeja on käytetty jo pitkään Venäjän jalkaväen asemien ja ajoneuvojen tuhoamiseen.

Ne koostuvat yleensä alumiinijauheesta ja rautaoksidista. Korkealla lämpötilalla palavaa liekkiä on vaikea sammuttaa, koska se sisältää hapen esimerkiksi hapettuneen metallin muodossa. Myös Venäjän asevoimien kerrottiin marraskuussa testaavan rintamalla vastaavien laitteiden käyttöä.

Ukrainan asevoimat on julkaissut uuden videon asejärjestelmän käytöstä. Videolla näkyy, kuinka liekinheitindrooni pudottaa palavan seoksen muutaman metrin korkeudelta venäläisjoukkojen poteroon. Sen kerrotaan tuhoutuneen täysin.

Ukrainian "drone-dragon" with thermite mixture is burning down a Russian hideout with infantry. pic.twitter.com/1uAeOqfcz1

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 19, 2024