Lindexin yrityssaneeraus päättyi, kaikki velat on maksettu

Pörssiyhtiö Lindex Groupin yrityssaneerausohjelma on saatu päätökseen. Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessa.

Saneerausohjelman valvoja on antanut velkojatoimikunnalle ja velkojille loppuselonteon ohjelman toteutumisesta.

Lindex tiedotti aiemmin kesäkuussa, että se sopi viimeisen saneerausprosessiin liittyneen kiistanalaisen vaateen. Helsingin käräjäoikeuden vahvistettua saneerausohjelman muutoksen, yhtiö on maksanut viimeiset jäljellä olleet saneerausohjelman mukaiset saneerausvelat ja hoitanut muut saneerausohjelman mukaiset velvoitteensa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että Lindex-konsernin saneerausohjelma on nyt päättynyt. Konsernilla on nyt entistä paremmat edellytykset keskittyä tulevaan ja liiketoiminnan kehittämiseen pitkällä aikavälillä, sanoo Lindex-konsernin hallituksen puheenjohtaja Sari Pohjonen tiedotteessa.

Pörssiyhtiö Lindex tunnettiin aiemmin nimellä Stockmann. Konserniin kuuluvat muun muassa Stockmannin tavaratalot ja Lindex-vaateliikkeet.