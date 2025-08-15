Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Lindexin logo. VILLE MÄKILÄ

Lindexin yrityssaneeraus päättyi, kaikki velat on maksettu

  • Julkaistu 15.08.2025 | 13:30
  • Päivitetty 15.08.2025 | 13:30
  • Talous, Yritykset
Hallituksen puheenjohtajan mukaan konsernilla on entistä paremmat edellytykset keskittyä tulevaan.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Pörssiyhtiö Lindex Groupin yrityssaneerausohjelma on saatu päätökseen. Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessa.

Saneerausohjelman valvoja on antanut velkojatoimikunnalle ja velkojille loppuselonteon ohjelman toteutumisesta.

Lindex tiedotti aiemmin kesäkuussa, että se sopi viimeisen saneerausprosessiin liittyneen kiistanalaisen vaateen. Helsingin käräjäoikeuden vahvistettua saneerausohjelman muutoksen, yhtiö on maksanut viimeiset jäljellä olleet saneerausohjelman mukaiset saneerausvelat ja hoitanut muut saneerausohjelman mukaiset velvoitteensa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että Lindex-konsernin saneerausohjelma on nyt päättynyt. Konsernilla on nyt entistä paremmat edellytykset keskittyä tulevaan ja liiketoiminnan kehittämiseen pitkällä aikavälillä, sanoo Lindex-konsernin hallituksen puheenjohtaja Sari Pohjonen tiedotteessa.

Pörssiyhtiö Lindex tunnettiin aiemmin nimellä Stockmann. Konserniin kuuluvat muun muassa Stockmannin tavaratalot ja Lindex-vaateliikkeet.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)