Ruotsissa kiista autovalmistaja Teslan automekaanikoiden työehdoista johti siihen, että lakkoon menneet Tesla-mekaanikot jäivät työttömiksi samalla, kun työnantaja palkkasi heidän tilalleen uutta työvoimaa.

Asian nostaa esiin viestipalvelu X:ssä kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti. Hän viittaa Iltalehden uutiseen aiheesta.

Lakon taustalla oli se, että Tesla ei ollut suostunut solmimaan työehtosopimusta ruotsalaisen IF Metall-liiton kanssa.

– Ruotsissa Teslan asentajilla on paremmat työehdot kuin liiton neuvottelemana. Liittopomot kävivät ahneiksi ja maanittelivat osan asentajista lakkoon, Sammallahti kirjoittaa.

Lakolla ei kuitenkaan saavutettu liiton tavoittelemaa lopputulosta. Lakkoon menneiden mekaanikkojen tilalle palkattiin uutta työvoimaa, joten lakolla ei ole ollut vaikutuksia autotehtaan toimintaan. Lakkoon menneet työntekijät päivystävät edelleen tehtaan ulkopuolella. Ruotsissa lakkoon menneiden työntekijöiden korvaaminen uusilla työntekijöillä ei ole laitonta.

– Kaksi vuotta myöhemmin lakkoilijat työttöminä, muut töissä, Sammallahti toteaa.

Tässä tapauksessa ammattiliittojen käynnistämät lakot eivät siis kohottaneet työntekijöiden työoloja, vaan pikemminkin veivät heiltä työpaikan. Lakkotoimet eivät saaneet autovalmistajaa taipumaan myöskään liiton vaatimuksiin tehdä työehtosopimusta sen kanssa.

– Liittopomo on duunarin pahin vihollinen, Sammallahti jatkaa.

