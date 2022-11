Liettuan ulkoministeri Natolle: Antakaa tankkeja Ukrainalle

Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergis toivoo muilta Nato-mailta lisää sotilaallista tukea Ukrainalle.

– Viestini ulkoministereille tämänpäiväisessä Naton kokouksessa on yksinkertainen: pysy rauhallisena ja anna tankkeja, Landsbergis kertoo Twitterissä.

Nato-maiden ulkoministerit kokoontuivat tiistaina kaksipäiväiseen kokoukseen Romanian Bukarestiin.

Liettua on talouden kokoon suhteutettuna yksi Ukrainan suurimmista tukijoista. Viime viikolla hallitus hyväksyi 13 miljoonan euron takauksen Euroopan komissiolle Ukrainan auttamiseksi.

Syyskuussa Liettuan puolustusministeri Arvydas Anušauskas kertoi Liettuan yleisradiolle, että valtio on antanut Ukrainalle sotilaallista apua noin 200 miljoonan euron edestä.

Liettua on ottanut myös vastaan merkittävän määrän ukrainalaisia pakolaisia. Noin 67 000 Ukrainan kansalaista saapui Liettuaan ja vähintään 4 000 poistui maasta 24. helmikuuta ja 10. lokakuuta 2022 välisenä aikana.

My message to fellow foreign ministers at today's NATO meeting is simple: Keep calm and give tanks. pic.twitter.com/Z7rynLp4tB

— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) November 29, 2022