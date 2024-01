Liettuan ulkoministerin mukaan Kremlin imperialismi ei ole hävinnyt mihinkään

Länsi on Liettuan ulkoministerin Gabrielius Landsbergisin mukaan lähes neljännesvuosisadan ajan vältellyt tosiasioiden kohtaamista yrittämällä padota Vladimir Putinin imperialismia vuoropuhelulla ja diplomatialla, kun Venäjä on jatkanut valtioiden rajojen loukkaamista ja kaupunkien tuhoamista.

– Vuonna 2014 Minskin sopimukset keskeyttivät Venäjän ensimmäisen hyökkäyksen Ukrainaan, mutta taustalla olleet kysymykset lykättiin myöhempään ajankohtaan. Venäjästä tuli huomisen ongelma, Landsbergis kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Huominen koittaa aina. Venäjän imperialismin ongelma ei kadonnut vuonna 2014, ja useimmille itäisen sivustan maille oli selvää, että hyökkäyksen seuraava vaihe tulisi olemaan tappavampi ja vaatimaan kovemman hinnan. Niin myös tapahtui, hän toteaa.

Ulkoministeri toteaa sodan nousseen akuutiksi ongelmaksi Venäjän uuden hyökkäyksen myötä.

– Jälleen kerran me silti kuvittelemme, että voimme ratkaista sen muuttamalla sen huomispäivän ongelmaksi. Asetelma ei kuitenkaan ole muuttunut, vaan Venäjän imperialistiset ja revansistiset pyrkimykset ovat samat kuin ennen, Landsbergis sanoo.

Venäjän aggression seuraava vaihe ei Landsbergisin mukaan kohdistuisi enää vain Ukrainaa, Georgiaa ja Moldovaa, vaan mahdollisesti myös Natoa vastaan, jolloin inhimillinen ja taloudellinen hinta kävisi yhä kovemmaksi.

– Voisimme jäädä odottamaan sitä, mitä olen kutsunut Pearl Harbor -efektiksi – historian hetkeä, jolloin huomisen ongelmista lopulta tulee tämän päivän ongelmia, mutta äärimmäisen kovalla hinnalla. Tai sitten voimme käsitellä tilannetta tämän päivän ongelmana ja alkaa ratkoa sitä tänään.

Landsbergis varoittaa lännen olevan jälleen kerran syyllistymäisillään aiemmin tekemäänsä virheeseen.

– Olen vakuuttunut siitä, että ellemme kukista Venäjää nyt, valitsemamme polku vie meidät käsittämättömän raskaisiin ja tarpeettomiin tappioihin ennen kuin lopulta päätämme ryhdistäytyä ja voittaa.

For nearly 25 years we have been kicking can down the road, trying to contain Putin's imperialism with dialogue and diplomacy while he continues to ignore borders and flatten cities. 🧵👇

— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) December 30, 2023