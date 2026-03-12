Lidl laskee tietyn tuotteen hintaa

Ruoan hinta kiinnostaa kuluttajia ja kauppaketjut käyvät kilpailua hinnoista.

Lidl vertaili 50 arkituotteen hintoja neljässä eri ruokakaupassa ja haluaa näyttää todelliset hintaerot läpinäkyvästi kuluttajille. Lidl kertoo tiedotteessa olevansa halvin kaikissa vertailun kuudessa kaupungissa, enimmillään eroa oli Lidlin mukaan 26 prosenttia kilpailijan kauppaan.

Lidl on viime kuukausina laskenut hintoja eri tuoteryhmissä, ja nyt vuorossa ovat suklaalevyt: 13 maun hintaa lasketaan keskimäärin 12 prosentilla.

Lidl teki ostoskorivertailunsa tehtiin Espoossa, Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Vertailua on tehty paikallisen Lidlin, Prisman, S-Marketin, K-Citymarketin sekä K-Supermarketin kesken. Mukana on muun muassa kahvia, maitoa, tofua, jauhelihaa ja wc-paperia.

Tuotteita vertailtaessa niiden tulisi olla laadultaan samanlaisia. Esimerkiksi lihan kohdalla on tärkeää, että vertaillaan tuotetta, jonka alkuperä ja rasvaprosentti on sama, korstaa Lidl. Ketju on usein arvostellut päämedioiden tekemiä ruokakorivertailuja.

Vihannesten kohdalla taas voidaan vertailla vain samaa laatua olevia tuotteita: ykkös- ja kakkosluokan kurkut ovat eivät ole vertailukelpoisia, eikä kakkosluokan vihanneksia ole yleensä saatavilla koko Suomen tarpeisiin.

– Ruoan hinta ja se, mistä kaupasta voi löytää rahoilleen parasta vastinetta, kiinnostavat kuluttajia. Tämä korostuu erityisesti näinä aikoina, kun on taloudellisesti muutenkin haastavaa. Tässä vertailussa olemme halunneet tuoda läpinäkyvästi esiin hintaeroja eri tuotteissa. Monesti julkisuudessa olevissa vertailuissa on saatettu vertailla keskenään tuotteita, jotka ovat eri laatuisia keskenään. Esimerkiksi hedelmämehuissa tuotteen hedelmäpitoisuus vaikuttaa tuotteen laatuun ja täten hintaan, sanoo Lidlin ostojohtaja Petteri Nystén tiedotteessa.

Lidl on viime kuukausina laskenut appelsiinimehujen, kahvin, lohituotteiden sekä pakastepizzojen hintoja. Nyt Lidlin omien merkkien suklaalevyissä 13 maun hintaa lasketaan keskimäärin 12 prosentilla ja 100 gramman suklaalevyjä myydään 1,29 eurolla. Lidlin mukaan sen omien tuotemerkkien suklaalevyt on valmistettu Reilun kaupan kaakaosta.