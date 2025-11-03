”Li Anderssonin mukaan velka ei saa näyttää pahalta”

Europarlamentaarikko Li Andersson (vas.) vaatii Helsingin Sanomien haastattelussa Suomea vaikuttamaan EU:n säästövaatimuksiin, jotka ovat hänen mielestään liian tiukat. Anderssonin mukaan liian tiukat sopeutumistoimet voivat johtaa jopa velkaantumisen pahentumiseen.

Hän arvostelee Suomea koskevia viime vuosien tilastointimuutoksia. Eläkerahastojen ylijäämän ei enää arvioida vähentävän Suomen velkaantumista. Tätä muutosta Andersson pitää epäonnistuneena ja ehdottaa neuvotteluja EU:n kanssa eläkerahastojen ylijäämän ja ara-lainojen huomioimisesta Suomen erityispiirteenä.

Hänen ehdottamansa muutokset liittyvät siis lähinnä tilastointitapoihin. Andersson ei esitä vaihtoehtona julkisen talouden menosäästöjä tai kilpailukyvyn parantamiseen tähtääviä toimia.

Europarlamentaarikon ehdotukset ovat herättäneet sosiaalisessa mediassa hämmennystä.

– Luen Hesarista, että Li Anderssonin mielestä Suomen pitäisi pyrkiä vaikuttamaan EU-sääntöihin, jotta meidän valtionvelka ei näyttäisi sieltä käsin niin pahalta. Minusta meidän pitää vahvistaa omaa kilpailukykyä ja pitää velkaantuminen kurissa, kuten velkajarrulla sovittiin, kansanedustaja ja entinen työministeri Arto Satonen (kok.) kommentoi viestipalvelu X:ssä.

Myös Helsingin entinen pormestari Juhana Vartiainen (kok.) ihmettelee Li Anderssonin puheita.

– Li Andersson ajattelee, että velkaantumista tulee hillitä vain EU-sääntöjen vuoksi. Oikeasti velkaantumista tulee hillitä … well, velkaantumisen vuoksi, Vartiainen toteaa.

