Li Andersson uutuuskirjassa: ”Kapitalismi tuhoaa ihmisen ja luonnon”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vaatii muutosta kapitalistiseen talousjärjestelmään maapalloa uhkaavan ekokatastrofin takia. Andersson visioi puolueen uutta roolia ja vaikutusmahdollisuuksia tuoreessa Tulevaisuuden vasemmisto -kirjassa, jonka ovat toimittaneet Jukka Peltokoski ja Henrik Jaakkola.

– Vasemmistolainen politiikka on kautta historian nähnyt laaja-alaisemmin

ja uskaltanut vaatia systeemitason muutoksia. Poliittinen liike, joka on aina ollut kykeneväinen tunnistamaan kapitalistisen yhteiskuntajärjestelmän haitalliset seuraukset ihmisten autonomian, vapauden ja tasa-arvo kannalta, ymmärtää selkeästi saman yhteiskuntajärjestelmän haitallisuuden myös planetaarisille ekosysteemeille. Siksi juuri vasemmistolainen liike on se poliittinen liike, jonka täytyy saada tilannekuva nykytalousjärjestelmän muutostarpeista läpi myös muille, Andersson kirjoittaa.

Andersson katsoo vasemmistolaisen analyysin olevan oikeassa siinä, että ”kapitalismi tuhoaa ihmisen ja luonnon”.

– Nyt kun kriisiytyvä luonto on pakottanut kysymyksen yhä useamman huulille, on meidän paikkamme näyttää, millainen yhteiskunta ja talous on aidosti kestävä. Me voimme olla rakentamassa tietä ulos ympäristökatastrofin tieltä.

Julkiselle vallalle johtorooli

Andersson katsoo ekokriisin edellyttävän siirtymää sellaiseen yhteiskuntaan, joka nostaa ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin taloudellisen toiminnan itseisarvoiseksi tavoitteeksi. Kirjassa hän patistaa julkista valtaa käyttämään tässä rohkeasti ”sekä rahaa että sääntelyvaltaansa”.

– Tätä uudelleenpriorisointia markkinat eivät taatusti tee. Siksi on ilmiselvää, että julkisen vallan pitää ottaa johtorooli. Julkisella vallalla on mahdollisuus investoida tarvittavaan infrastruktuuriin, jota tarvitaan niin kestävän liikkumisen, asumisen, ruoantuotannon kuin energiankin osalta. Tämän lisäksi juuri julkinen valta luo yksityiselle puolelle niin yrityksille kuin kansalaisillekin kaiken heidän toimintansa puitteet ja säännöt.

Andersson viittaa kirjassa tämänhetkiseen maailmantilaan ja katsoo, että olemme olleet ”pakotettuja edistämään ympäristöpolitiikkaa myös nykyisessä talousjärjestelmässä.”

– Samalla kun kamppailemme suuremman systeemitason muutoksen eteen, meidän tulee edistää ilmastopolitiikkaa myös kapitalistisen järjestelmän raameissa ja markkinoiden mekaniikkaa hyödyntäen. Monet yritykset ovatkin aidosti olleet tekemässä kunnianhimoista ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa. On kuitenkin selvää, ettei näitä kriisejä voida jättää vain markkinoiden ratkaistavaksi. Kapitalistista talouskasvua ei ole onnistuttu kytkemään irti ympäristöhaitoista.