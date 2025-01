Li Andersson kauhistelee Elon Muskin käsielettä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin sisäpiiriin kuuluvan teknologiamiljardööri Elon Muskin tekemät eleet ovat herättäneet runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa.

Musk puhui Capital One -areenalla presidentin virkaanastujaisten yhteydessä ja teki vauhdikkaita tuuletuseleitä musiikin tahdissa.

Elon Musk laittoi myöhemmin käden rinnalleen ja nosti sen tämän jälkeen yläviistoon.

– Sydämeni on kanssanne. Kiitos teidän, on sivilisaation tulevaisuus turvattu. Kiitos teidän, tulevat kaupunkimme olemaan vihdoin turvallisia, Musk sanoi.

Osa sosiaalisen median kommentaattoreista on katsonut eleen olleen natsitervehdys. Näin väitti muun muassa vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja, europarlamentaarikko Li Andersson.

– Maailman rikkain mies tekemässä natsitervehdyksen. Tämä tulee jäämään historiankirjoihin Donald Trumpin toisen presidenttikauden aloituksesta. Se kuvastaa valitettavasti myös täydellisesti, minkälaisessa poliittisessa tilanteessa olemme, Li Andersson kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Israelilainen Jerusalem Post -lehti pohti uutisessaan, tekikö Elon Musk ”Sieg Heil -tervehdyksen” presidentin virkaanastujaisissa. Haaretz-lehden mukaan kyseessä oli roomalainen tervehdys, joka vakiintui 1900-luvulla fasististen liikkeiden eleeksi.

Ääriajattelua ja antisemitismiä vastustava amerikkalainen Anti-Defamation League (ADL) -järjestö on eri linjoilla.

– Tämä on herkkä hetki. On uusi päivä, mutta monien pinna on kireällä. Politiikkamme on tulehtunutta ja sosiaalinen media vain lisää ahdistusta. Vaikuttaa siltä, että Elon Musk teki innoissaan kömpelön eleen eikä natsitervehdyksen. Mutta on tosiaan selvää, että ihmiset ovat hermona, ADL toteaa.

Myös Elon Musk kommentoi aihetta X:ssä.

– He tarvitsevat suoraan sanottuna parempia likaisia temppuja. ”Kaikki ovat Hitler”-syyttely on niin väsynyttä, Musk sanoi.

