Leopardit yllättivät venäläisjoukot etulinjassa

Ukrainan asevoimat on kertonut tehneensä viime viikkojen aikana onnistuneita vastahyökkäyksiä Donetskin alueella Pokrovskin ja Tshasiv Jarin kaupunkien lähialueella.

Venäläisjoukot ovat menettäneet ainakin 160 neliökilometriä strategisesti tärkeän Pokrovskin kaupungin luona, jota Kreml on yrittänyt vallata turhaan jo yli vuoden ajan.

Valtiollisen United24-median mukaan alueelle tuotiin länsimaiden toimittamia Leopard-taistelupanssarivaunuja ajamaan pois kaupunkiin tunkeutuneet sabotaasi- ja tiedusteluryhmät.

Kremlin joukot eivät ole päässeet Pokrovskin luona laajaan läpimurtoon yli 60 000 sotilaan kokonaistappioista ja yli vuoden kestäneistä taisteluista huolimatta. Kesähyökkäyksen viimeiset voimavarat ohjattiin kaupungin koillispuolelle muodostuneeseen läpimurtokohtaan, mutta rintaman pullistuma suljettiin Ukrainan vahvistusjoukkojen saapumisen myötä.

Tiedustelulennokin kuvaamalla videolla näkyy, kuinka lennokkisuojalla varustettu Leopard eteni Pokrovskin kadulla kohti osin tuhoutunutta kerrostaloa, jossa Venäjän sotilaiden uskottiin piileskelevän.

Panssarivaunu ajoi lähelle ja moukaroi päätykillään ensimmäistä kerrosta useita kertoja. Leopard siirrettiin iskun jälkeen nopeasti turvaan jatkuvan drooniuhkan vuoksi. Se pääsi pois kaupunkialueelta, mutta joutui yllättäen kranaatinheitintulen kohteeksi.

Myös räjähdelennokit olivat löytäneet kohteensa, ja kaksi niistä osui vaunun takaosaan aiheuttamatta merkittäviä vaurioita. Yksi drooni ohjattiin etupuolelta kohti Leopardin telaketjua.

Panssarivaunu pääsi osumista huolimatta takalinjaan ja kärsi vain vähäisiä pintavaurioita.