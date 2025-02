Lentotukikohtia moukaroitiin, nopea muutos näkyy satelliittikuvissa

Venäjän asevoimien on havaittu vahvistavan lentotukikohtiensa suojausta Ukrainan ohjus- ja lennokki-iskujen luoman uhkan vuoksi.

Muun muassa Rostovin alueella sijaitsevaan Millerovon lentotukikohtaan on tuotu uusia S-300/400-ilmatorjuntajärjestelmiä ensi kertaa sitten viime lokakuun.

Lentokoneille rakennetaan parhaillaan hajautettuja hangaareja ja suojarakennelmia kohtiin, joissa ne olivat aiemmin taivasalla. Satelliittikuviin pohjautuvasta havainnosta kertoo Radio Liberty.

Venäjän ilmavoimat tekee Millerovon kentältä käsin muun muassa liitopommi-iskuja, joilla tuetaan jalkaväen taistelua rintaman itä- ja eteläosissa. Sinne on sijoitettu Su-30SM- ja Su-35-koneilla varustettu 31. hävittäjärykmentti.

Avointen lähteiden analyytikko Brady Africkin mukaan on merkkejä siitä, että vastaavia suojaustoimia on tehty Krimillä ja Krasnodarissa sijaitsevilla lentotukikohdilla. Taustalla ovat Ukrainan kaukoiskujen aiheuttamat tuhot.

Millerovon kenttää vastaan iskettiin muun muassa 23. joulukuuta, jolloin ilmatorjunta yritti torjua kohdetta lähestyneitä räjähdedrooneja. Venäläiskoneiden huollossa ja korjauksessa käytetty rakennus vaurioitui.

Russia is bolstering defenses for aircraft at several bases in response to Ukraine’s increasingly potent long range strike capabilities.

In a recent example of this, satellite imagery shows new protective structures at Belbek air base in Russian-occupied Crimea. pic.twitter.com/Wd8zMSnifH

