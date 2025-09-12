Lentotukialukset lähettävät pian hävittäjiä tukevia drooneja

Yhdysvaltain laivaston kerrotaan kiihdyttäneen hankkeita, jotka tähtäävät perinteisiä hävittäjiä tukevien miehittämättömien ilma-alusten kehittämiseen.
Niin sanotuista Collaborative Combat Aircraft (CCA) -koneista on tehty sopimuksia Andurilin, Boeingin, Lockheed Martinin ja useiden muiden yhtiöiden kanssa.
War Zone -sivuston mukaan laivasto oli aiemmin keskittynyt lähinnä miehittämättömän Boeing MQ-25 -tankkauskoneen käyttöönottoon. Miehitettyjä hävittäjiä tukevien droonien katsotaan tuovan tulevaisuudessa merkittävää uutta iskuvoimaa ja vähentävän lentäjien riskiä konfliktialueilla.
Yhdysvaltain laivastossa on aiemmin arvioitu, että edulliset CCA-koneet voisivat soveltua yksisuuntaisiin hyökkäystehtäviin, tiedusteluun ja koulutukseen. Kehitystyö vaikuttaa edenneen ripeästi, sillä General Atomics -yhtiö ilmoitti syyskuun alussa YFQ-42A-droonin olevan jo lentokunnossa. Anduril puolestaan pyrkii aloittamaan testit YFQ-44A-droonilla lähiaikoina.
– Tavoitteena on kehittää ilma-alus laivaston omiin tarpeisiin nopealla aikataululla ja suurella mittakaavalla, laivaston tiedotteessa todetaan.
Jatkossa miehittämättömiä ilma-aluksia voidaan laukaista Yhdysvaltain lentotukialuksilta taistelutehtävien tueksi. General Atomics on jo kehittänyt Ford-luokan tukialuksia varten EMALS-laukaisujärjestelmän.
Navy Suddenly Pushes Forward With Carrier-Based Loyal Wingman Drone Development
The Navy just issued a flurry of drone contracts even though it has said it would take a 'wait and see' approach on Collaborative Combat Aircraft.
Story: https://t.co/IuvOExWJ0r
— The War Zone (@thewarzonewire) September 5, 2025