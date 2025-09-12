Verkkouutiset

Maailman suurin lentotukialus USS Gerald R. Ford (CVN 78) Englannin kanaalissa elokuussa 2025. / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Gladjimi Balisage

Lentotukialukset lähettävät pian hävittäjiä tukevia drooneja

  • Julkaistu 12.09.2025 | 15:54
  • Päivitetty 12.09.2025 | 17:17
Useat amerikkalaisyhtiöt kehittävät vauhdilla perinteisiä lentokoneita tukevia ilma-aluksia.
Yhdysvaltain laivaston kerrotaan kiihdyttäneen hankkeita, jotka tähtäävät perinteisiä hävittäjiä tukevien miehittämättömien ilma-alusten kehittämiseen.

Niin sanotuista Collaborative Combat Aircraft (CCA) -koneista on tehty sopimuksia Andurilin, Boeingin, Lockheed Martinin ja useiden muiden yhtiöiden kanssa.

War Zone -sivuston mukaan laivasto oli aiemmin keskittynyt lähinnä miehittämättömän Boeing MQ-25 -tankkauskoneen käyttöönottoon. Miehitettyjä hävittäjiä tukevien droonien katsotaan tuovan tulevaisuudessa merkittävää uutta iskuvoimaa ja vähentävän lentäjien riskiä konfliktialueilla.

Yhdysvaltain laivastossa on aiemmin arvioitu, että edulliset CCA-koneet voisivat soveltua yksisuuntaisiin hyökkäystehtäviin, tiedusteluun ja koulutukseen. Kehitystyö vaikuttaa edenneen ripeästi, sillä General Atomics -yhtiö ilmoitti syyskuun alussa YFQ-42A-droonin olevan jo lentokunnossa. Anduril puolestaan pyrkii aloittamaan testit YFQ-44A-droonilla lähiaikoina.

– Tavoitteena on kehittää ilma-alus laivaston omiin tarpeisiin nopealla aikataululla ja suurella mittakaavalla, laivaston tiedotteessa todetaan.

Jatkossa miehittämättömiä ilma-aluksia voidaan laukaista Yhdysvaltain lentotukialuksilta taistelutehtävien tueksi. General Atomics on jo kehittänyt Ford-luokan tukialuksia varten EMALS-laukaisujärjestelmän.

