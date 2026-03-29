Viranomaiset: Kouvolan droonit olisi voitu torjua

Viranomaisten mukaan Suomella oli kyky torjua Kouvolan alueelle tippuneet droonit, mutta tätä ei tehty sivullisvahinkojen välttämiseksi. Toisin sanoen torjuntaedellytykset eivät puolustusvoimien näkökulmasta täyttyneet.

Sunnuntaina järjestetyssä Kouvolan tapahtumia koskevassa tiedotustilaisuudessa oli paikalla puolustusvoimien, poliisin, rajavartiolaitoksen ja pelastuslaitoksen edustajia.

Puolustusvoimat kertovat saaneensa viime yönä heti puolen yön aikaan havaintoja Venäjälle kohdistuvasta droonihyökkäyksestä. Tämän myötä suomalaiset hävittäjät asetettiin nostettuun valmiustilaan ja ne alkoivat seurata yhtä droonia, josta saatiin myös visuaalinen tunnistus.

Toisesta droonista oli vain tutkahavainto. Viranomaiset korostivat, että tarvittaessa droonit olisi kyetty torjumaan. Rajavartiolaitos liittyi mukaan tilanteen valvontaa noin kello yhdeksältä sunnuntaiaamuna ja se jatkaa alueloukkauksen tutkintaa.

Poliisi taas vastaa kaikkien muiden rikosten tutkinnasta asiaan liittyen. Ensimmäinen drooneista putosi Kouvolan pohjoispuolelle heti kello kymmenen jälkeen ja toinen Luumäelle ennen puoli yhtä iltapäivällä.