Ilmavoimat ylläpitää tehostettua valmiutta

Ilmavoimat kertoo ylläpitäneensä tehostettua valmiutta ilmatilan valvonnassa ja vartioinnissa yhteistyössä Merivoimien ja Maavoimien ilmatorjunnan kanssa lähialueen tapahtumiin liittyen.

Ilmavoimilla on ollut jatkuva tilannekuva lähialueelta. Sunnuntaiaamusta 29. maaliskuuta kello 8.13 alkaen Suomen aluevesirajaa lähestyi muutamia hitaita drooneiksi oletettuja kohteita.

– Ilmavoimen F/A-18 Hornet -hävittäjät olivat paikalla valvomassa ja vartioimassa ilmatilaa. Vallitsevassa tilanteessa turvallisuus edellyttää kohteiden tunnistamista drooneiksi näköhavainnoin. Lisäksi turvallisuus edellyttää aina ympäristön turvallisuuden varmistamista torjuntatilanteessa oheisvahinkojen välttämiseksi, Ilmavoimat kertoo tiedotteessaan.

Ilmavoimat sanoo seuranneensa kohdetta ja tunnisti yhden edellä mainituista kohteista kello 8.45 ukrainalaiseksi AN196-drooniksi Kouvolan eteläpuolella.

– Ohjaaja ei käyttänyt torjuntatulta oheisvahinkojen välttämiseksi. Drooni törmäsi maahan Kouvolan pohjoispuolella.

Ilmavoimien mukaan osa mainituista valvonnalla havaituista kohteista tunnistettiin visuaalisesti lintuparviksi. Lisäksi maahan on tämänhetkisten vahvistettujen havaintojen mukaan törmännyt toinen drooni.

Ilmavoimat sanoo jatkavansa yhteistyössä puolustushaarojen ja muiden viranomaisten kanssa tilanteen seurantaa ja tilanteen mukaisen valmiuden ylläpitämistä.