Itämerellä raskasta GPS-häirintää droonitapauksen aikana

Suomenlahden alueella on tänään havaittu voimakasta ja laajamittaista GPS-häirintää. Samaan aikaan Puolustusvoimat ja poliisi tutkivat Kouvolassa kahden vieraan droonin putoamista, joiden epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa.

Tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen nosti viestipalvelu X:ssä esiin kehityksen, joka näkyy suoraan reaaliaikaisessa GPSwise-seurantapalvelussa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Suomenlahden satelliittinavigointijärjestelmissä on ollut viime aikoina voimakasta häirintää. GNSS:n [satelliittipaikannuksen] avulla navigoivat droonit voivat menettää paikannustarkkuuttaan ja ajautua pois reitiltä, Hyppönen toteaa viestipalvelu X:ssä.

GPS- ja muiden satelliittijärjestelmien signaaleja häiritään nyt tavalla, joka näkyy selvästi muun muassa lentoliikenteen häiriöitä seuraavassa GPSwise-palvelussa. GPSwise on seurantatyökalu, joka havaitsee ja visualisoi GPS-häirintää (engl. jamming) ja harhauttamista (engl. spoofing).

Harhauttaminen sisältää väärien signaalien lähettämistä vastaanottimen harhaanjohtamiseksi sen sijainnista – esimerkiksi paikassa A oleva drone saattaa näyttää olevan paikassa B. Häirintä estää signaalit kokonaan, estäen vastaanotinta määrittämästä sijaintiaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Hyppönen nostaa esiin tämän päivän uutisen, jossa Suomen ilmatilassa havaittiin sunnuntaiaamuna useita lennokkeja. Puolustusministeriön mukaan havaintoja tehtiin sekä merialueella että Kaakkois-Suomessa.

Ilmavoimat lähetti F/A-18 Hornet -hävittäjän tunnistamaan matalalla lentäviä kohteita. Kaksi miehittämätöntä lennokkia on pudonnut maahan Kouvolan pohjois- ja itäpuolella.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) vahvistivat iltapäivällä, että lennokkeja on harhautunut Suomen alueelle. Molemmat totesivat, että asiaan suhtaudutaan vakavasti ja asian tutkintaa jatketaan Puolustusvoimien johdolla.

There's been heavy jamming on satellite navigation systems around the Gulf of Finland lately. Drones that navigate with GNSS can lose positioning accuracy and drift off course.

Image from https://t.co/Pc7ekUUwyI pic.twitter.com/u0kzroXdS7 — @mikko (@mikko) March 29, 2026

Suomen alueelle on harhautunut lennokkeja. Suhtaudumme asiaan vakavasti ja turvallisuusviranomaiset ovat reagoineet asiaan välittömästi. Puolustusvoimat tutkii tapausta muiden viranomaisten kanssa. Jatkotiedottamisesta vastaa Puolustusvoimat yhdessä muiden viranomaisten kanssa. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) March 29, 2026