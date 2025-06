Lentäjien työriidan sovulle sinetti

Palvelualojen työnantajat Paltan ja Suomen Liikennelentäjäliitto SLL:n hallinnot ovat hyväksyneet sunnuntaina osapuolten neuvotteleman neuvottelutuloksen Finnairin liikennelentäjien uusiksi työehdoiksi.

– Kymmenen kuukautta kestänyt pitkittynyt neuvotteluprosessi on ollut raskas ja olemme tyytyväisiä, että se vihdoin on saatu päätökseen. Neuvoteltu työehtosopimus on kolmivuotinen ja noudattaa neuvottelukierroksen yleistä linjaa, Paltan neuvottelujohtaja Pasi Vuorio sanoo.

Liikennelentäjien uusi työehtosopimuskausi on voimassa 30.4.2028 saakka, mutta se on molemmin puolin irtisanottavissa päättymään 30.4.2027.

Palkankorotukset määräytyvät vuosina 2025, 2026 ja 2027 seuraavasti. Tänä vuonna tuntipalkkataulukkoa korotetaan 2,5 prosentin suuruisella yleiskorotuksella 1. heinäkuuta.

Ensi vuonna 2026 tuntipalkkataulukkoa korotetaan 2,9 prosentin suuruisella yleiskorotuksella 1.6.2026 ja vuonna 2027 tuntipalkkataulukkoa korotetaan 2,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella 1.6.2027.