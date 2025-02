Lennokki iski Venäjän arvokkaaseen ohjusjärjestelmään ja teki harvinaisen tempun

Ukrainan rintamalta on julkaistu poikkeuksellinen video, jolla näytetään venäläiseen ilmatorjuntaohjusjärjestelmään kohdistuneen iskun jälkeisiä tuhoja.

Telegramissa ensin julkaistulla videolla näytetään ilmiliekeissä roihuavaa S-300-ohjusjärjestelmää ja sitä epätoivoisesti sammuttavia venäläissotilaita.

Videon perusteella pitkän kantaman iskun tehnyt pommittajalennokki laskeutui kohteeseen osuttuaan maahan kuvaamaan hyökkäyksen tuhoja. Videon lopulla kaksi venäläistä sotilasta jopa kävelee aivan lennokin vierestä huomaamatta sitä.

Videolla tuhottiin mitä ilmeisimmin S-300-ilmatorjuntajärjestelmän päivitetty V4-variantti. Kyseessä on kylmän sodan aikaisen aseen viimeisin versio. S-300V4 on tullut Venäjän asevoimien käyttöön vasta vuonna 2014.

Earlier today in Zaporizhia Oblast, Ukrainian forces conducted a long-range heavy drone bomber mission, successfully destroying a rare Russian 9А83М TELAR from an S-300V4 theater SAM system.

The drone then quietly landed nearby, watching the Russian SAM system burn. pic.twitter.com/qE3UxEBvbk

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 24, 2025