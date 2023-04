Ukrainan väitetään siirtäneen rintamalle uusia ohjuksia

Ukrainan asevoimien väitetään käyttävän ballistista Hrim-2-ohjusjärjestelmää rintaman eteläosissa Zaporizzjan alueella.

Venäjän miehityshallintoa edustava Vladimir Rogov kirjoitti Telegram-sivullaan, että Hrim-2-laukaisualustoja olisi siirretty Zaporizzjan kaupunkiin. Niiden enimmäiskantama on noin 400–500 kilometriä.

Rogovin mukaan asejärjestelmällä voidaan iskeä Krimin niemimaalla sijaitsevia kohteita vastaan. Venäjän puolustusministeriö ilmoitti maaliskuun lopulla ilmatorjunnan tuhonneen yhden Hrom-2-ohjuksen.

KB Juzhnoje -yhtiö on ilmoittanut kehittäneensä ohjuksesta versiota, jolla alkuperäinen 300 kilometrin enimmäiskantama saadaan kasvatettua 500 kilometriin. Hrim-2:n kehitystyö aloitettiin jo vuonna 2007, mutta hanke oli pitkään jäissä rahoitusongelmien vuoksi. Ukrainan hallitus allekirjoitti helmikuussa 2021 sopimuksen koekäyttöön valmistettavasta ohjuspatterista.

ISW-ajatuspajan mukaan venäläiset sotabloggarit ovat väittäneet Ukrainan asevoimien ottaneen kohteeksi miehitetylle Krimille johtavan Kertshinsalmen sillan. Se olisi Hrim-2:n kantaman sisällä, sillä nykyiseltä rintamalinjalta on noin 250 kilometriä sillalle.

Kertshinsalmen silta vaurioitui viime lokakuussa epäillyssä rekkapommi-iskussa. Korjaustyöt jatkuvat edelleen.

3/ A #Russian occupation official claimed that #Ukrainian forces are operating a Hrim-2 short-range ballistic missile system – which reportedly has a maximum range of 400-500 kilometers- in #Zaporizhia Oblast. pic.twitter.com/CZkgKKgH6v

