Lehtiväite: Yhdysvaltojen virkamiehet neuvotelleet kulisseissa Venäjän kanssa

Riippumaton venäläislehti The Moscow Times väittää, että Yhdysvallat olisi käynyt salassa diplomaattineuvotteluja Venäjän kanssa.

Lehti pohjaa tietonsa yhdysvaltalaislähteeseen, joka on itse ollut mukana keskusteluissa korkeiden venäläisvirkamiesten kanssa. Artikkeliin korjattiin sen julkaisun jälkeen, että kyse on aiemmin palvelleesta virkahenkilöstä, ei nykyisestä.

Lehden mukaan kyse on niin kutsutusta 1,5-diplomatiasta, jolla tarkoitetaan ei-julkisia ja epävirallisempia tapaamisia, kuin muodolliset hallitusten edustajien väliset neuvottelut.

Lehdelle puhunut entinen amerikkalaisvirkamies sanoo käyneensä Moskovassa vähintään kolmen kuukauden välein ja kertoo, että Yhdysvaltojen ja Kremlin virkamiehet ovat järjestäneet kokouksia, pääasiassa verkon välityksellä, ainakin pari kertaa kuukaudessa.

– Olemme saaneet jonkinlaista näkymää siihen, miten Kremlissä ajatellaan, mutta emme niin paljon kuin olisimme halunneet, kertoo haastateltava, jonka mukaan Yhdysvaltojen hallinto olisi ainakin kerran yrittänyt saada myös suoran yhteyden Kremliin, mutta presidentti Vladimir Putin olisi kieltäytynyt.

Hänen mukaansa osa venäläiseliitistä pitää sotaan lähtemistä alun alkaenkin virheenä, mutta painottaa, että nyt kun sota on käynnissä, nöyryyttävä tappio ei venäläisille ole vaihtoehto.

– Venäjän rampauttaminen hajoamisen partaalle tekisi neuvotteluista liki mahdottomat, ja näemme jo merkkejä pidättyväisyydestä Moskovan päässä.

Lähde väittää, että Yhdysvallat ei halua eristää Venäjää, vaan on valmis suhtautumaan ”rakentavasti” Venäjän kansallisiin turvallisuushuoliin.

– Olemme korostaneet, että Yhdysvallat tarvitsee jatkossakin Venäjän, joka omalla alueellaan on riittävän vahva. (–) Meidän Yhdysvalloissa tulee ymmärtää, että täysi voitto Euroopassa voi olla etujemme vastaista muualla maailmassa, lähde väittää viitaten Keski-Aasiaan.

Artikkeli on otettu ristiriitaisesti vastaan. Financial Timesin Moskovan-toimituksen päällikkö Max Seddon kutsuu juttua ”villiksi” väitteineen, joiden mukaan Yhdysvallat olisi muun muassa tarjoutunut auttamaan kansanäänestysten järjestämisessä Venäjän valtaamilla ukrainalaisalueilla.

Syracusen yliopiston politiikan tutkimuksen professori Brian Taylor kuvailee paljastuksia ”leukaa pudottavan” typeriksi, vaikka ketjussa epäilläänkin, onko kyseinen virkamies välttämättä ollut oikeasti kovin korkealla Yhdysvaltojen hallinnossa.

– Oli tai ei, tämä lähettää todella huonon viestin, Taylor päivittelee.

– Moscow Timesin artikkeli on linjassa aiemman uutisoinnin kanssa, kommentoi puolestaan Centre for European Reform -ajatuspajan ulkopolitiikkajohtaja Ian Bond.

Aiemmin yhdysvaltalainen NBC kertoi ”taka-oven kautta” käytävistä yhdysvaltalaisvirkamiesten neuvotteluista Moskovan eliitin kanssa. Näiden keskusteluiden tarkoituksena oli jutun mukaan luoda pohjaa virallisemmille neuvotteluille sodan lopettamiseksi.

– Paljastava artikkeli niin monella tapaa, kirjoittaa BBC:llä työskennellyt toimittaja Leonid Ragozin ja pohtii, voisiko kyse olla Joe Bidenin hallinnon kokeilusta tuoda uusia narratiiveja tilanteeseen, jossa sota on etenemässä yhä vain suurempaan eskalaatioon.

King’s College -yliopiston sotatieteiden emeritusprofessori Lawrence Freedman muistuttaa, että artikkelissa ei esitetä, että minkäänlainen oikea neuvottelu Putinin kanssa olisi mahdollista.

Wild story in which a (former? it’s unclear) US official involved in backchannels with Russia claims the US doesn’t want to isolate Moscow, offered to arrange votes in occupied Ukraine with joining Russia on the ballot, *and* muses about ousting Putin https://t.co/uOhxysaRFc — max seddon (@maxseddon) July 26, 2023

Then let’s hear some denials. But the @MoscowTimes story is not inconsistent with earlier reporting on this Track 2 initiative. — Ian Bond (@CER_IanBond) July 27, 2023

A revelatory article in so many ways. Not sure if it is more about the source or it is Biden administration testing new narratives given the war effort is going nowhere, except greater escalation. https://t.co/tF1XTmt9ke — Leonid ХВ Ragozin (@leonidragozin) July 26, 2023

Well, I hope so. The article seems to imply it's Haass or Graham or Kupchan, but perhaps it was someone else who was lower level who was also involved. Even so, sending some terrible messages. — Brian Taylor (@bdtaylor_SU) July 26, 2023