Leasing-sopimuksissa merkittävä muutos, tällaiset autot kiinnostavat yhä enemmän

Auton kuukausimaksullisella leasing-sopimuksella hankkiva on yhä valmiimpi ottamaan sekä pidemmän sopimuksen että kalliimman auton, kertoo autopalvelu Beelyn keräämä aineisto.

Muutos vuosisopimusten pituudessa on merkittävä, sillä vielä kaksi vuotta sitten 36 kuukautta kestäviä sopimuksia ei aineiston perusteella juurikaan tehty, mutta tänä vuonna niiden osuus yrityksen myynnistä on jo 29 prosenttia. Muutoksen suuruutta korostaa myös se, että kaksi vuotta sitten 12 kuukauden sopimusten osuus oli 41 prosenttia, kun taas vuonna 2025 se on laskenut vain kolmeen prosenttiin.

– Tällaista ei ole markkinassa aiemmin nähty. Muutos on ollut poikkeuksellisen nopea ja kertoo paljon siitä, että auton kuukausierää halutaan nyt laskea. Samalla myös luottamus tämänkaltaisiin palveluihin on nousussa ja suomalaiset ovat valmiimpia hyväksymään, että autoa ei tarvitse välttämättä ostaa omaksi, Beelyn myyntijohtaja Veli-Pekka Voutilainen toteaa tiedotteessa.

Suosituin sopimuksen pituus Beelyllä on tällä hetkellä 24 kuukautta ja yleisin valittu kilometrimäärä kaikissa vuosisopimusmalleissa 15 000 kilometriä vuodessa.

– Se tuntuu olevan monelle sellainen aika, joka takaa mahdollisuuden aidosti tutustua omaan autoon kuitenkin niin, että pääsee suhteellisen pian kokeilemaan jotain uutta. Kilometrimäärä taas on pysynyt vuosia käytännössä samana ja vastaa hyvin sitä, paljonko keskimäärin suomalainen ajaa vuodessa, Voutilainen kertoo.

Autopalvelussa on myös huomattu, että muutos ajattelussa auton omistamiseen on tuonut uudenlaisia asiakkaita autokaupoille.

– Meillä tällä hetkellä nopeiten kasvava asiakasryhmä on yli 65-vuotiaat naiset, joissa on ollut vuoden aikana kasvua jopa 74 prosenttia. Viime vuosien aikana auto kuukausimaksullisena palveluna on alkanut vakiintua mahdollisuudeksi monelle sellaiselle ryhmälle, joita perinteiset autokaupat eivät niin paljon ole kiinnostaneet. Näitä ryhmiä yhdistää usein halu kokeilla sekä tietynlainen toive autoilun huolettomuudesta ilman pelkoa remonttikustannuksista tai auton arvon alenemisesta, Voutilainen sanoo.

Samaan aikaan myös nuorten miesten osuus on kasvanut vuodessa 28 prosenttia.

– Monesti stereotyyppisesti on ajateltu, että nuori mies ostaa oman auton ja tuunaa sinne karvanoppia myöten kaiken. Nykyään kuitenkin nuoret haluavat enemmän mahdollisuutta kokeilla ja selvittää onko esimerkiksi bensa, sähkö tai hybridi heille oikea auton käyttövoima ja ylipäätänsä, millainen automalli on heille mieluisin. Kuukausisopimusmalli mahdollistaa myös sellaisen auton kokeilun, johon ei omaksi ostettuna olisi välttämättä varaa, Voutilainen analysoi.

Millaisia autoja suomalaiset sitten kuukausisopimuksella haluavat? Beelyn aineiston mukaan suunta on koko ajan siirtymässä kalliimpaan, sillä hankitun auton myyntihinta (ei siis kuukausisopimus), on kasvanut viiden vuoden aikana noin 15 prosenttia.

– Uudet tai jopa vähän käytetyt autot alkavat olla jo niin kalliita, että tässä taloustilanteessa ihmisillä ei ole niihin varaa. Sen sijaan sitoutumalla rajallisen keston kuukausihintaan, on mahdollista ottaa myös sellainen auto, johon resurssit eivät muuten riittäisi, Voutilainen toteaa.

Trendistä kertoo sen, että Beelyn tämän hetken kolme katsotuinta automerkkiä ovat tällä hetkellä BMW, Volvo ja Škoda. Samaan aikaan on kuitenkin hyvä huomioida, että kolme eniten Beelyn kautta hankituinta automerkkiä ovat Ford Fiesta, Ford Focus ja Škoda Octavia.

– Vaikka paljon puhutaan liikenteen sähköistymisestä, suomalainen kuitenkin päätyy yhä todella usein edulliseen bensa-autoon. Datamme osoittaa suuntauksen olevan muuttumassa, mutta muutos näiltä osin on vielä hidasta, Voutilainen sanoo.

Nämä automerkit nyt kiinnostavat Viisi katsotuinta automerkkiä

BMW

Volvo

Škoda

Kia

Tesla Viisi hankituinta automerkkiä

Ford Fiesta

Ford Focus

Škoda Octavia

Kia Rio

Škoda Scala Lähde: Beely

