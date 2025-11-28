Latvian presidentti: Alexander Stubb edustaa maailmalla myös Baltiaa

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin näkyvä rooli Ukraina-keskusteluissa ja kansainvälisillä areenoilla on pantu merkille myös Baltian maissa.

Virolainen Postimees kysyy Latvian presidentti Edgars Rinkēvičsilta, kuuluuko Baltian maiden ääni maailmalla yhtä vahvasti kuin Suomen, jonka presidentti istuu ratkaisevilla hetkillä päätöspöydissä suurten maiden johtajien rinnalla.

Latvian presidentti vastaa, että Alexander Stubb koordinoi yhteistyötä ja edustaa Pohjoismaiden lisäksi Baltian maita.

– Meidän ääntämme kuunnellaan, Rinkēvičs toteaa.

Myös Puola on saanut Ukrainan sodan myötä lisää painoarvoa kansainvälisissä suhteissa.

– Minulla on täysi luottamus Suomeen ja Puolaan, koska molemmat maat ymmärtävät turvallisuuttamme ja historiaamme. Olen erittäin tyytyväinen siitä, miten vaihdamme tietoja ja koordinoimme kaikkea, Latvian presidentti toteaa.

– Mitä tulee (Donald) Trumpin viimeisimpiin tapaamisiin Euroopan johtajien kanssa, meillä on erittäin hyvät kontaktit sekä Suomen että Puolan presidenttien ja hallitusten kanssa. Voin vain sanoa, että he ovat siellä paitsi itsensä myös meidän puolestamme.

Onko Latvian presidentillä varmasti aina täsmälleen samat tiedot kuin Alexander Stubbilla, Postimees kysyy.

– Kyllä, me tiedämme kaiken mitä Suomi ja sen presidentti tekee. Hänen neuvonantajansa neuvottelevat myös meidän neuvonantajiemme kanssa. Emme tietenkään voi julkistaa kaikkea, Rinkēvičs vakuuttaa.

Rinkēvičs muistuttaa, että Baltian maat kuuluvat Ukrainaa tukevaan niin sanottuun halukkaiden koalitioon. Sen kokouksissa Baltian maiden johtajat ovat yleensä hyvin edustettuina. Maaliskuussa tosin tapahtui Rinkēvičsin mukaan moka, kun Britannia ei kutsunut Viron, Latvian ja Liettuan päämiehiä koalition perustamiskokoukseen Lontooseen.

– Me kaikki seurasimme sitä sivusta, se ei mennyt hyvin. Syntyi jännitystä. Tuolloin sekä meidän että Viron ja Liettuan diplomaatit välittivät Lontooseen ja muiden Euroopan pääkaupunkeihin hyvin selvän viestin, että ”pankaa merkille, tämä on vaarallista.”