Latvian presidentti: Luotan vahvasti USA:n hyviin aikomuksiin

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta Helsingin ETY-kokouksesta, mutta myös 80 vuotta Jaltan konferenssista, joka tosiasiallisesti vahvisti useiden maiden joutumisen osaksi Neuvostoliiton etupiiriä vuosikymmeniksi eteenpäin, Latvian presidentti Edgards Rinkēvičs muistutti Münchenin turvallisuuskonferenssissa.

– Tiedättehän, että Helsingin kokouksella oli todella merkittävä vaikutus Latvian itsenäisyysliikkeeseen, sillä ensimmäinen itsenäisyytemme puolesta taistellut ihmisoikeusryhmä perustettiin vuonna 1986 ja sai nimekseen Helsinki 86. Helsingin henki on hyvin vahvasti sidoksissa demokratiaan ja ihmisoikeuksiin, Rinkēvičs sanoi.

Kansainvälinen yhteisö ei koskaan edes tunnustanut Baltian maita osaksi Neuvostoliittoa, eikä kukaan Latviassa kaipaa Leonid Brežneviä, hän huomautti.

Tilanteessa, jossa Eurooppa on nyt, kaikkien kannattaisi hänen mukaansa vetää syvään henkeä ja miettiä, mitä on tapahtunut.

– Meillä on nyt tunteet pinnassa, koska Yhdysvalloista tulee hyvin voimakkaita lausuntoja, kuten myös joiltakin eurooppalaisilta ystäviltämme ja liittolaisiltamme. Minä neuvoisin päivittelyn sijasta keskittymään enemmän siihen, mitä meidän pitäisi tehdä, hän totesi.

– Olemme helmikuusta 2022 lähtien puhuneet paljon tarpeesta lisätä puolustusmenoja ja vahvistaa puolustusvalmiuksiemme. Monia asioita on tapahtunut, mutta olemme suoraan sanoen silti tilanteessa, jossa voimavaramme eivät riitä. Jos haluamme todella olla vakavasti otettava kumppani Yhdysvalloille ja haastaa Vladimir Putinin pyrkimykset, silloin on tehtävä todellisia asioita, Rinkēvičs painotti.

Keskustelun Venäjän ja Ukrainan välisen sodan päättymiseen tähtäävistä neuvotteluista hän arvioi käyvän ylikierroksilla.

– Olemme tällä hetkellä tilanteessa, jota kuvaisin aloituksen aloittamiseksi. Olemme kuulleet Yhdysvaltain edustajien erilaisia lausuntoja, jotka mielestäni osoittavat, että strategiaa ja taktiikkaa valmistellaan. Tässä vaiheessa on hyvin tärkeää varmistaa, että Ukrainalla on kaikki edellytykset selviytyä, jatkaa taistelua ja olla vahva. Jos Ukraina on vahva ja jatkaa taistelua, sitä ei voida pakottaa mihinkään. Se on kaikkein tärkein asia juuri nyt, hän totesi.

– Luotan hyvin vahvasti Yhdysvaltojen hallinnon hyviin aikomuksiin. Uskon, että USA haluaa lopettaa sodan ja tavoittelee pitkäaikaista rauhaa. Mies, johon en luota, on Vladimir Putin.