Laturi voi aiheuttaa sähköiskun, poista heti käytöstä

Erä USB-latauslaitteita vedetään myynnistä niissä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia. Asiasta kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Takaisinveto koskee XO-L72 (EU) -mallista latauslaitetta, jonka viivakoodi on 6920680872855.

Takaisinvedon syynä ovat tuotteesta löydetyt lukuisat turvallisuuspuutteet.

– Muuntajan kuparisten ensiö- ja toisiokäämien ilma- ja pintavälit eikä piirilevyn eristysraja ei täytä vahvistetun eristyksen vaatimuksia. Laite ei kestä vaadittua jännitelujuustestiä. Pistotulpan pinnit eivät läpäise vääntömomenttitestiä vaan löystyvät. Suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet puuttuvat, Tukes luettelee.

Pahimmillaan puutteet voivat aiheuttaa sähköiskun.

Tuotteen vastuuyrityksenä toimii Mustekasetti.com. Vastuuyritys on ryhtynyt toimenpiteisiin markkinoille toimitettujen tuotteiden poiskeräämiseksi.

– Tukes ilmoittaa, että jos sinulla on muualta hankittuna samainen tuote samalla tuotenumerolla ja samanlaisessa pakkauksessa, poista tuote käytöstä välittömästi ja ota yhteys tuotteen myyneeseen tahoon tuotteen turvallisuuden selvittämiseksi.

Tuotetta on ollut myynnissä myös joillain eurooppalaisilla ja kansainvälisillä verkkomyyntialustoilla.