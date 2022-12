Lasten Moskovassa saamien mitalien teksti: ”Tehty Naton ammuksista, joilla fasistit pommittavat siviilejämme”

Moskovassa järjestettyjen lasten karatekilpailujen osallistujille jaettiin mitalit, joiden väitetään olevan valmistettu Naton ampumien ohjusten sirpaleista. Asiasta kertoo venäläinen Novye Izvestia-lehti.

Kuvien perusteella mitalit on jaettu 25. joulukuuta. Mitaleissa väitetään, että ne on valmistettu Donetskissa, jossa ”fasistit pommittivat siviilejä Venäjän kaupungeissa”. Venäjän propagandassa ”fasisteilla” viitataan usein Natoon ja muihin länsimaalaisiin joukkoihin.

Urheiluseuran johtaja on perustellut mitaleiden jakoa isänmaallisuuden edistämisellä. Hänen mukaansa mitalin saaneet lapset eivät välttämättä vielä ymmärrä mitaleihin kirjoitettujen viestien merkitystä, mutta ”tulevat ymmärtämään sen myöhemmin”.

Toisin kuin Venäjän propagandassa väitetään, Nato ei ole ampunut ohjuksia Venäjälle tai Venäjän miehittämiin kohteisiin. Useat Naton jäsenmaat ovat tukeneet Ukrainaa antamalla sille muun muassa aseellista ja humanitaarista apua.

Participants of a kids' karate contest in Moscow were given medals with this inscription:

"This medal was made by Donetsk blacksmiths from the shrapnel of Nato ammunition with which the fascists are shelling civilians in Russian cities. We shall live!" https://t.co/XJmPnuVVp3 pic.twitter.com/sBw9JxzXj8

— Francis Scarr (@francis_scarr) December 30, 2022